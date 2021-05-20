43-летний вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон после победы в Кубке Италии намекнул, что хотел бы сыграть за национальную сборную на ЧМ-2022 в Катаре.

«Я до сих пор чувствую себя сильным игроком, хорошим вратарем. Если найду мотивацию для нового испытания, то буду продолжать. Хочу испытать себя. Было бы интересно поиграть до декабря 2022 года, когда будет чемпионат мира в Катаре. Думаю, что достаточно силен, чтобы внести вклад в работу сборной. Впрочем, если меня не вызовут, восприму это нормально», – цитирует Буффона Football Italia

После завершения сезона-2020/21 Буффон покинет «Ювентус».

За сборную Италии Джиджи провел 176 матчей и стал чемпионом мира. В последний раз Буффон выходил на поле в футболке национальной команды в 2018 году.

Чемпионат Испании Буффон и «Барса» провели переговоры (Footmercato) 12/05/2021 В 08:50

Чемпионат Италии Буффон объявил об уходе из «Ювентуса» 11/05/2021 В 12:01