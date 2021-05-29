Президент УЕФА Александер Чеферин не оценил идею проводить чемпионат мира по футболу раз в два года. Сейчас турнир проходит с периодичностью в четыре года.

«Это невозможно, это иррациональная идея. Следующий чемпионат мира после 2022 года состоится в 2026-м. А в 2028-м будет чемпионат Европы. Если чемпионат мира состоится в 2028-м, то европейцы там не сыграют. У южноамериканских сборных будет Кубок Америки, и они тоже не сыграют. Это все еще будет чемпионат мира?

Невероятно иррациональная идея. Не знаю, зачем это нужно. Если вы хотите изучить возможность ее осуществления, если у вас есть деньги на это, то продолжайте. Но с нынешним расписанием это невозможно. Что такое для игрока иметь турнир длиной в месяц каждый год? У них и сейчас-то стало больше травм, потому что они постоянно играют. Календарь переполнен. Это политическая мысль, но в реальности ее никто не поддерживает», – заявил Чеферин в эфире радио Record. Его цитирует As

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