Чем ближе чемпионат мира в Катаре, тем большими скандалами он обрастает. Но если раньше в основном весь негатив шел из медиа, то на этот раз власти сделали все своими руками.

Что случилось?

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Как выяснилось совсем недавно, еще в воскресенье 21 февраля в Катаре были задержаны журналисты Норвежской вещательной компании – представитель спортивного отдела Халвор Экеланд и штатный фотограф компании, Локман Горбани. Норвежцев арестовали на выходе из отеля, когда те направлялись в аэропорт, и продержали в отделении несколько часов. Позднее Экеланда и Горбани отпустили, но изъяли всю их технику.

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Корреспонденты занимались в Катаре освещением подготовки к крупнейшему ивенту четырехлетия – среди прочего, за некоторое время до ареста Экеланд вышел в ночной прямой эфир, в котором рассказал об условиях жизни и работы местных мигрантов, которые трудятся на объектах будущего чемпионата мира. Это, как считается, и стало главной причиной задержания и изъятия техники.

Что происходит в Катаре?

Стройка в Катаре Фото: Getty Images

Как настаивают многие медиа, политики и даже целые страны Евросоюза, в Катаре происходят многочисленные нарушения прав человека. Касается это в том числе и футбольных строек – на них, по сообщениям The Guardian, множество мигрантов трудится в неподобающих условиях, так что с 2010 года погибло минимум 7000 человек. Из-за того, что грядущий мундиаль будет проведен «на костях», некоторые страны выступают или за полный бойкот ЧМ-2022, или за его перенос. Сами же катарские власти отрицают все обвинения и продолжают подготовку.

Что у Норвегии с Катаром?

Эрлинг Холанн Фото: Getty Images

Казалось бы, ничего общего, но на самом деле Норвегия – самый яростный критик Катара в мире футбола. В коммьюнити да и в целом по стране вплоть до окончательного провала сборной в квалификации ЧМ решался вопрос – стоит ли туда ехать в случае попадания? Местные футбольные клубы инициировали акцию протеста против катарских властей, предложив Федерации футбола Норвегии сильнее использовать собственное влияние – и чиновники прислушались. Например, одну игру отборочного турнира против Гибралтара футболисты норвежской сборной вышли в футболках с надписью «Права человека», а главный тренер на пресс-конференции говорил, что футболисты сильно озабочены проблемой.

Полного единства у норвежцев не получилось – не все считали, что бойкот как-то поможет рабочим Катара, но попытки у футбольных властей действительно были. Сейчас это уже неактуально (Норвегия не попала даже в стыковые матчи), но неудивительно, что именно норвежские журналисты, во-первых, столь подробно освещали эту проблему, во-вторых, были задержаны – с таким бэкграундом отношений какие-либо ответные действия катарской стороны были ожидаемы.

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Что будет дальше?

Скандал постепенно набирает обороты. Во-первых, в Норвегии уже вызван для беседы посол Катара – у него будут выяснять истинную причину ареста прессы и конфискации имущества. Во-вторых, сам по себе факт задержания журналистов в стране-хозяйке мундиаля вряд ли кого-то обрадует – тем более, что в Катаре сейчас в разгаре пиар-мероприятия.

Эрлинг возглавляет список самых дорогих футболистов, которые не выступят на ЧМ-2022. А вот другие звездные неудачники , которые в декабре 2022-го останутся в холодной Европе.

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