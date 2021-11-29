На Кубке арабских стран ФИФА проведут тесты технологии полуавтоматической фиксации офсайда. В Международной футбольной ассоциации рассчитывают, что ее успешно применят на турнире и затем внедрят на чемпионате мира-2022.

Кубок арабских стран ФИФА также пройдет в Катаре, на шести стадионах ЧМ. На аренах установят от 10 до 12 камер, которые собирают и обрабатывают до 29 точек данных для каждого футболистов по 50 кадров в секунду. В случае если система обнаружит положение вне игры, она отправит видео помощнику на ВАР, который и примет окончательное решение.

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«Видеоповторы оказали очень положительное влияние на футбол, серьезных ошибок стало значительно меньше, – заявил глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина. – Но есть игровые аспекты, которые еще можно улучшить. Определение положения вне игры – один из них.

Понимаем, что проверка офсайдов займет больше времени, чем остальные действия судьи, особенно когда все решают сантиметры. Также осознаем, что расположение офсайдных линий будет не на 100% точным. Поэтому ФИФА улучшает технологию, но решение остается за главным арбитром», – добавил Коллина.

Кубок арабских наций пройдет с 30 ноября по 18 декабря в Катаре. Турнир впервые состоится под эгидой ФИФА и не проводился девять лет.

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