В сериальной драматургии есть понятие бутылочной серии. Это такой эпизод в сезоне, который снимается с минимальным числом актеров, локаций и спецэффектов. Так делают для экономии бюджета, чтобы в какой-то другой серии вывалить на зрителя в два раза больше ништяков. Пример идеальной бутылочной серии – эпизод с мухой в третьем сезоне «Во все тяжкие», когда Уолт и Джесси весь хронометраж ловят насекомое в лаборатории. Кажется, к чемпионату мира Катар ввел понятие бутылочного стадиона.

1 декабря 2021-го в групповом этапе Кубка арабских наций ОАЭ обыграли Сирию – 2:1. Эта игра стала матчем открытия 40-тысячной арены – «Стадиона 974», уникального сооружения, подобного которому чемпионаты мира еще не видели.

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Матчи-открытие «Стадиона 974» ОАЭ – Сирия Фото: Getty Images

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В Катаре в принципе будет много супертехнологичных решений. Например, в мае 2021-го открылся первый стадион ЧМ-2022 в Аль-Вакра: у объекта уникальная раздвижная крыша длиной 92 метра, а каждое сиденье оборудовано системой обдува от жары. Почти все стадионы оборудованы гигантскими кондиционерами. Системы охлаждения ставят даже в переходах городов.

Еще одна необычная технология – синий асфальт. Это покрытие наносится на автострады и позволяет снизить температуру воздуха на 5-10 градусов, а дороги нагреваются на 10-20 градусов меньше. Все из-за специального теплоотражающего пигмента с полыми керамическими микросферами.

Но свежая арена в Дохе – что-то новое в плане экологичности строительства. «Стадион 974» назвали так в честь 974 грузовых контейнеров из-под строительных материалов, которые пошли на возведение объекта. Но это было не просто спонтанное решение ради экономии или заигрывания с экологами.

Грузовые контейнеры, из которых собран «Стадион 974» Фото: Getty Images

Эта арена – единственная на ЧМ-2022, что стоит рядом с водой: она расположена недалеко от порта Дохи. Контейнеры и модульные стальные каркасы подчеркивают морскую историю и промышленное наследие Катара. А название 974 – еще и международный телефонный код Катара.

Арена стала первой полностью разборной площадкой в истории чемпионатов мира. Контейнеры, из которых собран стадион, образуют даже подтрибунные помещения, туалеты и лестницы для перемещения между ярусами. А конструкция собрана из переработанной стали.

Как выглядит «Стадион 974» внутри Фото: Getty Images

Такой необычный подход к строительству не только удешевил и ускорил возведение стадиона-конструктора, но и позволил сэкономить на технологии охлаждения. «974» – единственная арена турнира, на которой не будет кондиционеров размером со «Звезду смерти». Форма стадиона, зазоры между сиденьями и расположение рядом с морем даст площадке естественную вентиляцию. Это сократит потребление воды относительно среднестатистического стадио на 40%.

Ночной вид с моря на «974» Фото: Getty Images

Глобальная система оценки устойчивости – организация, которая оценивает экологичное строительство и инфраструктуру на Ближнем Востоке и Северной Африке – дала «974» пять звезд из шести возможных за экологичность. А после финала в декабре 2022 года арену разберут и пожертвуют одной из неимущих стран.

Создателем арены стало испанское архитектурное бюро Fenwick Iribarren. Агентство занимается возведением спортивных объектов уже 12 лет. Все началось с международного успеха нового стадиона «Эспаньола», который открылся в 2010-м и сначала выиграл премию Stadium Business Award за лучшее спортивное сооружение года, а позже получил награду как лучшая арена Ла Лиги-2013. Его даже стал использовать УЕФА как пресс-центр.

Ночной вид на «Стадион 974» Фото: Getty Images

Другими топ-объектами стали новый стадион «Валенсии» на 75 тысяч, а также разработка проекта Норвежского национального стадиона, Новый Национальный стадион для Гибралтара и еще несколько арен для чемпионата мира в Катаре.

«Было бы фантастически, если на следующем чемпионате мира архитекторы использовали бы такую конструкцию. В таком случае, так сказать, этот стадион окажется по ту сторону океана», – прокомментировал открытие «974» сооснователь Fenwick Iribarren Марк Фенвик.

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