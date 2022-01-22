Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал высказывание форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Экс-капитан национальной команды в декабре 2021 года заявил, что готов вернуться в сборную. Об этих словах Дзюбы спросили Карпина на встрече с журналистами.
– Дзюба говорил, что готов пойти навстречу в вопросе со сборной. На вас это произвело впечатление?
Ad
– Что это значит?
ЧМ. Квалификация. Европа
Карпин – о встрече с Левой Би-2: «Имели мы вас всех с вашими фото»
– Наверное, хочет снова играть.
– Ну и я не знаю.
– Вы не поняли этого заявления?
– Пойти навстречу в вопросе со сборной? Формулировка странная. Он – футболист «Зенита», пусть тренируется и играет, а там все видно будет. Просто каждый должен заниматься своим делом. Футболист – тренироваться и играть, а тренер – тренировать и выбирать игроков.
Артем Дзюба не сыграл ни одного матча за сборную России после увольнения Станислава Черчесова и назначения Валерия Карпина. Карпин подтвердил конфликт с Дзюбой, тянущийся со времен работы в «Спартаке». Тренер вызвал форварда на матчи со Словакии и Словенией в сентябре 2021-го, но Артем сам отказался от приглашения из-за плохой формы.
Проблемы с коммуникацией есть не только у Карпина с Дзюбой. Роналду недоволен Рангником в «МЮ» – вот что пробубнил Криш после ухода на замену.
Сам Валера встретился с солистом «Би-2» Левой. «Имели мы вас всех с вашими фото», – подписал снимок тренер.
Источник: сайт «Матч ТВ»
Чемпионат России
Рейтинг тренеров России. Черчесов сильнее Карпина, лидер очевиден
Чемпионат России
Карпин: «Российский футбол на дне, даже искать не надо»
Реклама
Ad
Реклама
Ad