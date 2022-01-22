Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал высказывание форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Экс-капитан национальной команды в декабре 2021 года заявил, что готов вернуться в сборную. Об этих словах Дзюбы спросили Карпина на встрече с журналистами.

– Дзюба говорил, что готов пойти навстречу в вопросе со сборной. На вас это произвело впечатление?

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– Что это значит?

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– Наверное, хочет снова играть.

– Ну и я не знаю.

– Вы не поняли этого заявления?

– Пойти навстречу в вопросе со сборной? Формулировка странная. Он – футболист «Зенита», пусть тренируется и играет, а там все видно будет. Просто каждый должен заниматься своим делом. Футболист – тренироваться и играть, а тренер – тренировать и выбирать игроков.

Артем Дзюба не сыграл ни одного матча за сборную России после увольнения Станислава Черчесова и назначения Валерия Карпина. Карпин подтвердил конфликт с Дзюбой, тянущийся со времен работы в «Спартаке». Тренер вызвал форварда на матчи со Словакии и Словенией в сентябре 2021-го, но Артем сам отказался от приглашения из-за плохой формы.

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