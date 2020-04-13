«Черт возьми, Зидан боднул Матерацци! Включишь видео – не поверишь!» – услышал в наушнике слова ассистента судья финала ЧМ-2006 Орасио Элисонда. Спустя минуту аргентинец удалил Зинедина Зидана, а еще через полчаса Италия побила Францию в серии пенальти. В ту ночь Матерацци не только вынудил тысячи детей рыдать, но и запустил тренд: ради победы нужно осознанно идти на подлость.

Важная оговорка: психи и отморозки играли в футбол всегда – Винни Джонс щупал людей за либидо, Эрик Кантона входил в толпу болельщиков с вертухи, Дженнаро Гаттузо ломал соперникам ноги и самооценку. Это были сиюминутные эмоции, о которых футболисты впоследствии жалели. Но в случае Матерацци речь идет о холодном расчете и запланированном негодяйстве – в финале чемпионата мира-2006 было именно так. Итальянец сделал амплуа негодяя востребованным и популярным у топ-клубов.

Зинедин Зидан бьет Марко МатерацциGetty Images

На 109-й минуте Марко и Зизу боролись за верховой мяч, итальянец хватал соперника за джерси и заработал панч от француза: «Если так хочешь майку, отдам ее тебе после матча». В ответ итальянец несколько раз произнес: «Я предпочитаю твою сестру-шлюху». Зидан остановился, развернулся и сделал то, что больно пересматривать даже 14 лет спустя.

«Мои слова идиотские, но они не заслужили такой реакции. Можно услышать что-то гораздо худшее в каждом квартале Рима, Неаполя, Турина, Милана или Парижа», – изображал удивление Марко. С этим можно согласиться, если бы школотронское оскорбление не имело отношения к родословной Зизу.

Дело в том, что отец Зидана Смаил в 17 лет бежал в Марсель из Алжира во время войны за независимость. Там парень женился на девушке Малике, вместе с которой они завели четырех сыновей и одну дочь. Но слова Матерацци задели Зинедина не из-за собственной сестры: его мать и отец – двоюродные брат и сестра. Через три дня после финала Зидан сказал, что оскорбления касались его сестры и матери, а Матерацци настаивал, что только сестры. Даже если Матерацци не знал этого, провокация окупилась на 200 процентов.

Марко МатерациEurosport

Как защитник он сработал блестяще: нейтрализовал ключевого соперника, благодаря чему Италия выиграла чемпионат мира. Казалось, его отвратительный поступок заслуживает только осуждения, но вместо этого подлость превратилась в один главных элементов стратегии в следующем десятилетии, а многие из лучших игроков декады – отъявленные мерзавцы.

Жозе Моуринью поощрял мерзкое поведение Диего Косты в «Челси». Когда испанец устроил две драки за матч с «Арсеналом» (2:0) и вышел без удаления, Жозе сказал: «Коста играл так, как должен. Именно такая игра собирает полные стадионы и позволяет телекомпаниям продавать миллионы подписок. Диего провел фантастическую встречу и, по моему мнению, заслуживает звания игрока матча».

Сам Моуринью регулярно провоцирует соперников и играет подло. Например, подходил поблагодарить Роя Кина за поражение, хотя матч еще не закончился. Подговаривал Серхио Рамоса фолить на удаления, чтобы обнулить карточки в плей-офф. За спиной Ван Гала написал на шести страницах письмо Эду Вудворду, уговаривая уволить голландца и нанять его в «МЮ». Чтобы вывести из себя Антонио Конте, Жозе припоминал итальянцу его лысину и договорные матчи. Для подлостей Моуринью даже придумал эвфемизм – игры разума.

Жозе Моуринью, «Тоттенхэм»Getty Images

Похожим на оскорбление от Матерацци приемом пользовался Луис Суарес. Чтобы вывести из себя Патриса Эвра, уругваец назвал защитника «МЮ» negro.

Ряд подлецов, которые стали более популярны после выходки Матерацци в финале чемпионата мира, бесконечен: Марк ван Боммел за спиной судей провоцировал соперников факами, Пепе пинал людей в голову, Серхио Бускетс и Давид Луис превратили симуляцию в искусство, Поль Погба злил соперников плевками в лица, Гонсало Хара вставлял палец в анус соперникам, Неймар унижал противников издевательскими финтами.

Мода на плохих парней растянулась на 2010-е, но началась еще в 2006 году. С тех пор прошло полтора десятка лет, и те, кто сейчас добиваются локальных побед гадостями, могут отследить судьбы героев. Зинедин Зидан из великого игрока стал великим тренером, а Марко Матерацци написал шуточную книгу о том, что сказал Зинедину в ту ночь. В этом разница. Подлость итальянца принесла ему одну строчку в Википедии – чемпион мира-2006. Характер и талант Зизу до сих пор обеспечивают его деньгами, славой и работой мечты.

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