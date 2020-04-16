Защитник «Интера» и сборной Италии Марко Матерацци рассказал о реакции на родине на инцидент с Зинедином Зиданом в финале ЧМ-2006.

«Зидана во Франции защищали, а меня терзали мои же соотечественники. Не могу назвать их истинными итальянцами. Я патриот, всегда защищаю цвета страны.

Их критика – та вещь, которая сильнее всего ранила после победы на чемпионате мира.

Эти люди, которые видели, как я сравнял счет в финале ЧМ, должны целовать землю, по которой я ходил», – цитирует Матерацци Football Italia со ссылкой на прямой эфир инстаграма.

Защитник провел 10 сезонов в миланском «Интере» и выступал за сборную Италии с 2001-го по 2008-й.

На 110-й минуте финала ЧМ-2006 Зинедин Зидан боднул в грудь Матерацци и получил красную карточку, после которой завершил спортивную карьеру. Марко за этот эпизод получил от ФИФА штраф в 5000 швейцарских франков и двухматчевую дисквалификацию.

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