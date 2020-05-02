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Каннаваро – о финале ЧМ-2006: «Матерацци сделал то, что должен был сделать»

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Зинедин Зидан бьет Марко Матерацци

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Марко добился для своей команды золота, но Зизу стал чемпионом в глазах болельщиков.

Бывший капитан сборной Италии Фабио Каннаваро вспомнил знаменитый эпизод с удалением Зинедина Зидана в финале чемпионата мира-2006.

«Честно говоря, я помню только внезапный шум. Это происходило рядом со мной, я обернулся и увидел, что Марко Матерацци лежит на газоне. Он сказал: «Он ударил меня головой». Марко сделал то, что должен был сделать. Спасибо и до свидания. Но это был отличный удар головой», – цитирует Каннаваро Goal.com.

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  • За удар Матерацци Зидан получил красную карточку. В итоге Италия выиграла финал чемпионата мира по пенальти, Франция заняла второе место.
  • В конце 2006 года Каннаваро выиграл «Золотой мяч», Зидан занял в голосовании второе место.
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