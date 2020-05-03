Марко раскрыл причину конфликта.

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци вспомнил инцидент, произошедший между ним и Зинедином Зиданом во время финала чемпионата мира-2006.

«Мне не хотелось получить очередной нагоняй от Гаттузо, что я не очень плотно опекаю Зидана. Поэтому я прихватил его за футболку. Он спросил, хочу ли я его футболку, и я ответил, что хочу его сестру», – цитирует Марко SempreInter.

ЧМ Каннаваро – о финале ЧМ-2006: «Матерацци сделал то, что должен был сделать» ДЕНЬ НАЗАД

Зидан нанес Матерацци удар головой в грудь и получил красную карточку.

Сборная Франции уступила Италии в серии пенальти, единственный промах допустил Давид Трезеге.

Опрос Зидан правильно сделал, что ударил Матерацци? Да, мужчина не должен терпеть оскорбления Нет, он мог дождаться серии пенальти и выиграть

Подписывайся на нас Вконтакте

Футбол Стычка с Матерацци – не первая красная Зидана на ЧМ. В 1998-м он едва не подвел Францию 27/04/2020 В 16:39