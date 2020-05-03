Марко Матерацци
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Марко раскрыл причину конфликта.
Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци вспомнил инцидент, произошедший между ним и Зинедином Зиданом во время финала чемпионата мира-2006.
«Мне не хотелось получить очередной нагоняй от Гаттузо, что я не очень плотно опекаю Зидана. Поэтому я прихватил его за футболку. Он спросил, хочу ли я его футболку, и я ответил, что хочу его сестру», – цитирует Марко SempreInter.
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