Зизу стоило сдержать эмоции.

Бывший защитник сборной Франции Вилли Саньоль в очередной раз вспомнил об инциденте, случившемся во время финала чемпионата мира-2006 против сборной Италии. Тогда капитан французов Зинедин Зидан получил красную карточку за удар головой в грудь Марко Матерацци.

«После финала у всей команды было стрессовое состояние. Все игроки Франции после матча были настроены против Зидана. То, что он сделал, было неподобающим. После той игры наша дружба стала другой. Мы долго не разговаривали, но сейчас у нас такие же отношения, что и раньше», – цитирует Саньоля Sport1.de.

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После удаления Зидана сборная Франции уступила сборной Италии в серии пенальти.

Единственный промах в серии допустил француз Давид Трезеге.

Опрос Зидан правильно сделал, что ударил Матерацци? Да, мужчина не должен терпеть оскорбления Нет, он мог дождаться серии пенальти и выиграть

Саньоль – о финале ЧМ-2006: «Не принял извинения Зидана. Выкурил 250 сигарет за 10 минут»

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