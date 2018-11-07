Шикарная атака и конфетный гол от парнишки из молодежки «Аякса» в Юношеской лиге УЕФА

Молодые гении «Бенфики» и «Аякса» (U-19) сыграли вничью в рамках группового турнира Юношеской лиги УЕФА – 3:3.

16-летний форвард амстердамской команды Брайан Броббей фантастически сравнял счет на 44-й минуте первого тайма (до 1:1): на бегу, не останавливаясь ни на секунду, точно переправил полученный от партнера мяч под перекладину.

В группе Е лидируют «Аякс» и «Бавария» (U-19).

Взрослые составы команд встретятся 7 ноября в 23:00 по Москве в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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