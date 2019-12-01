Getty Images
Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби, Квят финишировал девятым
Сезон «Ф-1» 2019 года официально завершился.
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем заключительного этапа «Формулы-1» в 2019 году – Гран-при Абу-Даби.
Второе место занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третье – Шарль Леклер из «Феррари». Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал девятым.
- Напарник Квята Пьер Гасли сломал переднее крыло на первом круге гонки и занял 18-е место.
- Победителем «Формулы-1» в 2019 году досрочно стал Хэмилтон.
Бизнесмен, открывший миру Шумахера, закрутил роман со студенткой на 49 лет младше его
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте