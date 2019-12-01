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Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби, Квят финишировал девятым

Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби, Квят финишировал девятым
Eurosport

16 мин. назад

Сезон «Ф-1» 2019 года официально завершился.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем заключительного этапа «Формулы-1» в 2019 году – Гран-при Абу-Даби.

Второе место занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третье – Шарль Леклер из «Феррари». Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал девятым.

  • Напарник Квята Пьер Гасли сломал переднее крыло на первом круге гонки и занял 18-е место.
  • Победителем «Формулы-1» в 2019 году досрочно стал Хэмилтон.

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