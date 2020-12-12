Финский пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен попал в схожий с Роменом Грожаном инцидент во время свободной практики на Гран-при Абу-Даби.

Задняя часть болида 41-летнего гонщика загорелась прямо во время заезда, ему пришлось экстренно покинуть машину по указанию члена команды, который крикнул: «Большой огонь. Живо убирайся оттуда».

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Болид Кими быстро потушили. По данным The Sun, спортсмен не пострадал, но, вероятно, получит штраф перед воскресной гонкой.

Райкконен занимает 16-е место в Кубке мира. На его счету всего 4 очка.

Ранее во время Гран-при Бахрейна случилась ужасная авария с участием Ромена Грожана, чей болид загорелся после столкновения с отбойником.

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