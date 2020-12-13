Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен из Нидерландов подпортил «Мерседесу» финиш чемпионского сезона, выиграв заключительный этап сезона-2020 Гран-при Абу-Даби.
Гонщики немецкой конюшни Валттери Боттас из Финляндии и Льюис Хэмилтон из Великобритании финишировали вторым и третьим соответственно.
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Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят в последней гонке сезона стал одиннадцатым и очков не набрал.
- «Мерседес» выиграл Кубок Конструкторов седьмой подряд.
- Хэмилтон стал чемпионом мира в седьмой раз в карьере и в шестой – за последние семь лет.
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