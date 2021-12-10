«Формулу-1» ждет исторический финал сезона – лишь во второй раз претенденты на титул перед последней гонкой имеют равное число очков. У Макса Ферстаппена («Ред Булл») и Льюиса Хэмилтона («Мерседес») – по 369,5 балла. Раньше равенство было только в 1974-м – между Эмерсоном Фиттипальди и Клэем Регаццони (выиграл первый). В 1994-м Михаэля Шумахера и Дэймона Хилла разделяло одно очко, как и в 1997-м – Шумахера с Жаком Вильнёвым.

Текущие расклады

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Личный зачет

Гран-при Саудовской Аравии Куча аварий и 0 очков между лидерами. Джидда – лучшая гонка сезона 06/12/2021 В 05:24

Ферстаппен – 369,5 балла

Хэмилтон – 369,5 балла

Кубок конструкторов:

«Мерседес» – 587,5 балла

«Ред Булл» – 559,5 балла

Расклады просты – чемпионом станет тот, кто финиширует выше, но обязательно в очках. Исключение – девятое место Льюиса и десятое Макса с лучшим кругом. Если небо падет на землю и случится обоюдный финиш во второй десятке – титул достанется Ферстаппену, потому что он идет впереди по победам. Даже если Макс приедет двадцатым вслед за «Уильямсами» и «Хаасами», а Льюис – 11-м.

Обоюдный сход тоже сыграет на пользу пилота «Ред Булла» – поэтому болельщики, журналисты и эксперты всю неделю после безумной гонки в Джидде обсуждают, решится ли Макс на таран. Ферстаппен заслуженно прослыл беспринципным гонщиком, чей пилотаж иногда проходит по грани разумного, но рискнет ли он пойти практически на гарантированное нарушение правил – большой вопрос.

Гоночный директор Майкл Маси уже предупредил: «Если Макс выбьет Льюиса, то сразу получит самое суровое наказание. Также я напоминаю, что мы можем дисквалифицировать пилота из итогов чемпионата. Поэтому да, Макс может лишиться очков за грязный маневр», – заявил Маси и разослал всем командам письма, в которых напомнил о важности соблюдения правил. Особенно по части нарушения гоночной этики и неспортивного поведения.

В 1997-м в решающей гонке в Хересе Шумахер на «Феррари» протаранил Вильнёва на «Уильямсе» и сошел, а потом был лишен всех завоеванных в сезоне очков. В культовом противостоянии Айртона Сенны и Алена Проста такое произошло в 1990-м – Сенна вынес соперника и спустя год признался, что пошел на контакт умышленно. Способен ли рискнуть Ферстаппен, если поймет, что других шансов нет – увидим уже в воскресенье.

Кому подходит трасса?

В 2020-м на трассе в Абу-Даби выиграл Макс, но «Мерседес» допустил несколько ошибок при подготовке к гонке и не попал в температурную дельту с мягкой резиной, а Хэмилтон сел за руль после коронавируса.

«Мы не рассказываем всех подробностей, но он правда был далеко не в лучшей форме, – сказал главный инженер немецкой команды Эндрю Шовлин. – Затем мы ошиблись в настройках и поняли это уже на следующий день после гонки, а также больше времени посвятили изучению новых шин. А все цели в чемпионате тогда уже решили».

К 2021-му конфигурацию круга на «Яс Марине» изменили, и корректировки явно больше понравятся «Мерседесу». Медленные повороты, в которых так хорош «Ред Булл», убрали, и суперскоростные болиды «черных стрел» получат больше времени на разгон. По первым подсчетам обновленный круг стал на десять секунд быстрее, средняя скорость возросла.

КАК БЫ ПОСТУПИЛИ ВЫ? Нужно таранить – нет разницы, 2-е место или дисквал Самое важное – честная борьба

Кто что сказал

Ради нагнетания организаторы устроили совместную пресс-конференцию претендентов на титул и поставили между ними чемпионский кубок. Атмосфера накалилась до максимума – особенно жесткими (но честными) высказываниями отличился лидер чемпионата, который в прошлой гонке суммарно получил 15-секундный штраф.

Ферстаппен:

«Отношение [к Хэмилтону] сильно изменилось. И не в лучшую сторону. Не чувствую, что меня травят или запугивают, но мне кажется, что происходящее сейчас неправильно. Критика всегда была и всегда будет, но мне кажется несправедливым то, что ко мне относятся иначе, чем к другим гонщикам. Почему это происходит? Я не знаю, вам лучше спросить людей, которые принимают такие решения.

Прошу только об одном: честного и справедливого отношения ко всем, чего прямо сейчас, очевидно, мы не видим. Но, как я уже говорил, мне не кажется, что я действовал неправильно. И если такие действия других пилотов не считаются нарушением, то почему тогда должен меняться я, если другим так действовать разрешается? Считаю, что всем должны разрешать так бороться».

Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен Фото: Getty Images

Хэмилтон:

«Уверен, что стюарды приняли меры предосторожности, думаю, это справедливо. Надеюсь, мы увидим отличную гонку. Я делаю свое дело и хочу видеться со стюардами не больше, чем они хотят видеться со мной. Я знаю Спортивный кодекс, так что никому не нужны напоминания. Думаю, они каждый уик-энд могут это добавлять, ничего нового.

Я здесь ради того, чтобы выступить как можно лучше вместе со своей невероятной командой. Мы и не думали, что к последней гонке будем идти ноздря в ноздрю. Мы как команда здорово отыгрались и прекрасно провели последние гонки. Нужно продолжать работу и не тратить энергию на то, что мы не можем контролировать».

Расписание Гран-при Абу-Даби

10 декабря (пятница)

1-я практика – 12:30 мск (Матч! Игра)

2-я практика – 16:00 мск (Матч! Игра)

Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен Фото: Getty Images

11 декабря (суббота)

3-я практика – 13:00 (14:40 – Матч! Арена)

Квалификация – 16:00 (Матч! Арена)

12 декабря (воскресенье)

Гонка – 16:00 (Матч ТВ)

В прямом эфире все заезды можно посмотреть на Sportbox.ru, а также на платном сервисе F1TV по подписке.

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