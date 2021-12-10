«Формулу-1» ждет исторический финал сезона – лишь во второй раз претенденты на титул перед последней гонкой имеют равное число очков. У Макса Ферстаппена («Ред Булл») и Льюиса Хэмилтона («Мерседес») – по 369,5 балла. Раньше равенство было только в 1974-м – между Эмерсоном Фиттипальди и Клэем Регаццони (выиграл первый). В 1994-м Михаэля Шумахера и Дэймона Хилла разделяло одно очко, как и в 1997-м – Шумахера с Жаком Вильнёвым.
Текущие расклады
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Личный зачет
Гран-при Саудовской Аравии
Куча аварий и 0 очков между лидерами. Джидда – лучшая гонка сезона
- Ферстаппен – 369,5 балла
- Хэмилтон – 369,5 балла
Кубок конструкторов:
- «Мерседес» – 587,5 балла
- «Ред Булл» – 559,5 балла
Расклады просты – чемпионом станет тот, кто финиширует выше, но обязательно в очках. Исключение – девятое место Льюиса и десятое Макса с лучшим кругом. Если небо падет на землю и случится обоюдный финиш во второй десятке – титул достанется Ферстаппену, потому что он идет впереди по победам. Даже если Макс приедет двадцатым вслед за «Уильямсами» и «Хаасами», а Льюис – 11-м.
Обоюдный сход тоже сыграет на пользу пилота «Ред Булла» – поэтому болельщики, журналисты и эксперты всю неделю после безумной гонки в Джидде обсуждают, решится ли Макс на таран. Ферстаппен заслуженно прослыл беспринципным гонщиком, чей пилотаж иногда проходит по грани разумного, но рискнет ли он пойти практически на гарантированное нарушение правил – большой вопрос.
Гоночный директор Майкл Маси уже предупредил: «Если Макс выбьет Льюиса, то сразу получит самое суровое наказание. Также я напоминаю, что мы можем дисквалифицировать пилота из итогов чемпионата. Поэтому да, Макс может лишиться очков за грязный маневр», – заявил Маси и разослал всем командам письма, в которых напомнил о важности соблюдения правил. Особенно по части нарушения гоночной этики и неспортивного поведения.
В 1997-м в решающей гонке в Хересе Шумахер на «Феррари» протаранил Вильнёва на «Уильямсе» и сошел, а потом был лишен всех завоеванных в сезоне очков. В культовом противостоянии Айртона Сенны и Алена Проста такое произошло в 1990-м – Сенна вынес соперника и спустя год признался, что пошел на контакт умышленно. Способен ли рискнуть Ферстаппен, если поймет, что других шансов нет – увидим уже в воскресенье.
Кому подходит трасса?
В 2020-м на трассе в Абу-Даби выиграл Макс, но «Мерседес» допустил несколько ошибок при подготовке к гонке и не попал в температурную дельту с мягкой резиной, а Хэмилтон сел за руль после коронавируса.
«Мы не рассказываем всех подробностей, но он правда был далеко не в лучшей форме, – сказал главный инженер немецкой команды Эндрю Шовлин. – Затем мы ошиблись в настройках и поняли это уже на следующий день после гонки, а также больше времени посвятили изучению новых шин. А все цели в чемпионате тогда уже решили».
К 2021-му конфигурацию круга на «Яс Марине» изменили, и корректировки явно больше понравятся «Мерседесу». Медленные повороты, в которых так хорош «Ред Булл», убрали, и суперскоростные болиды «черных стрел» получат больше времени на разгон. По первым подсчетам обновленный круг стал на десять секунд быстрее, средняя скорость возросла.
КАК БЫ ПОСТУПИЛИ ВЫ?
Кто что сказал
Ради нагнетания организаторы устроили совместную пресс-конференцию претендентов на титул и поставили между ними чемпионский кубок. Атмосфера накалилась до максимума – особенно жесткими (но честными) высказываниями отличился лидер чемпионата, который в прошлой гонке суммарно получил 15-секундный штраф.
Ферстаппен:
«Отношение [к Хэмилтону] сильно изменилось. И не в лучшую сторону. Не чувствую, что меня травят или запугивают, но мне кажется, что происходящее сейчас неправильно. Критика всегда была и всегда будет, но мне кажется несправедливым то, что ко мне относятся иначе, чем к другим гонщикам. Почему это происходит? Я не знаю, вам лучше спросить людей, которые принимают такие решения.
Прошу только об одном: честного и справедливого отношения ко всем, чего прямо сейчас, очевидно, мы не видим. Но, как я уже говорил, мне не кажется, что я действовал неправильно. И если такие действия других пилотов не считаются нарушением, то почему тогда должен меняться я, если другим так действовать разрешается? Считаю, что всем должны разрешать так бороться».
Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен
Фото: Getty Images
Хэмилтон:
«Уверен, что стюарды приняли меры предосторожности, думаю, это справедливо. Надеюсь, мы увидим отличную гонку. Я делаю свое дело и хочу видеться со стюардами не больше, чем они хотят видеться со мной. Я знаю Спортивный кодекс, так что никому не нужны напоминания. Думаю, они каждый уик-энд могут это добавлять, ничего нового.
Я здесь ради того, чтобы выступить как можно лучше вместе со своей невероятной командой. Мы и не думали, что к последней гонке будем идти ноздря в ноздрю. Мы как команда здорово отыгрались и прекрасно провели последние гонки. Нужно продолжать работу и не тратить энергию на то, что мы не можем контролировать».
Расписание Гран-при Абу-Даби
10 декабря (пятница)
1-я практика – 12:30 мск (Матч! Игра)
2-я практика – 16:00 мск (Матч! Игра)
Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен
Фото: Getty Images
11 декабря (суббота)
3-я практика – 13:00 (14:40 – Матч! Арена)
Квалификация – 16:00 (Матч! Арена)
12 декабря (воскресенье)
Гонка – 16:00 (Матч ТВ)
В прямом эфире все заезды можно посмотреть на Sportbox.ru, а также на платном сервисе F1TV по подписке.
КТО ВЫИГРАЕТ ТИТУЛ В 2021-М?
ЗА КОГО БОЛЕЕТЕ В ЧЕМПИОНСКОЙ ГОНКЕ?
Если по какой-то (непростительной) причине пропустили гонку в Джидде – можно почитать на Eurosport.ru, как все было. Гран-при Саудовской Аравии – лучший ивент сезона!
В «Формуле-2» неделю назад тоже не обошлось без столкновений: два пилота попали в больницу. Что произошло и что известно о здоровье Тео Пуршера и Энцо Фиттипальди?
Источники – Daily Mail, The Race, Morotsport, GP Fans.
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Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии и догнал Ферстаппена
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Брэд Питт снимется в кино о гонках с Хэмилтоном (Hollywood Reporter)
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