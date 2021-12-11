Великий сезон «Формулы-1» близок к финалу. Он однозначно завершится большим событием – либо Льюис Хэмилтон станет первым в истории восьмикратным чемпионом мира, либо мы увидим 34-го триумфатора Макса Ферстаппена. Возможная победа британца точно вызовет тонну разговоров о величии, но статистически триумф в 2021 году даст Хэмилтону лишь преимущество по титулам. На другую статистику гонка в Абу-Даби и ее исход повлияют минимально.

У кого больше титулов в «Ф-1»?

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Этот текст не будет принижать титулы одних гонщиков и возвышать обстоятельства побед других. То есть, победа Льюиса Хэмилтона в 2020 году полностью равна, например, победе Жака Вильнёва в 1997-м и всем остальным. Цифрам наплевать на самовозы, уровень конкуренции в конкретную эпоху и прочие факторы. Поэтому полученные ответы на вопрос «Величайший ли Хэмилтон гонщик всех времен?» будут базироваться только на них.

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До старта Гран-при Абу-Даби-2021 Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон обладают семью чемпионскими титулами. На два триумфа отстает Хуан Мануэль Фанхио, выступавший в 1950-е, на три – Себастьян Феттель и Ален Прост. Но число титулов в чистом виде не всегда точно отражает уровень доминации пилота, поэтому логично сравнить их по среднему количеству титулов за карьеру.

Из-за малого количества сезонов лидером по среднему показателю является Фанхио, но среди пилотов, проведших в «Ф-1» больше 10 лет, равных нет Хэмилтону. Самым молодым чемпионом остается Феттель (Хэм уступил 154 дня), возрастным – Фанхио (выигрывал в 46 лет и 41 день), а лидерство по титулов подряд (5) удерживает Шумахер (возможный титул в 2021-м позволит Хэмилтону сравняться).

Хэмилтон – величайший гонщик? Да.

Кто чаще выигрывал гонки, поулы и ставил лучшие круги?

Лидерство по победам на Гран-при также принадлежит Хэмилтону (103), и в этом случае нет необходимости высчитывать средний показатель. Отрыв настолько велик, что любые средние значения подтвердят пропасть между британцем и остальными. У Шумахера за 19 сезонов накопилась 91 победа (процент побед – 29,6%), а Феттель собрал 53 триумфа за 15 лет (18,5%). Результат Льюиса – фантастические 35,9% побед.

По подиумам положение отличается слабо. Хэмилтон был на нем в 63% гонок, Шумахер – лишь в 50%, а Феттель и вовсе залезал в тройку в 42,7% случаев. Формально обоих немцев по среднему количеству финишей (среди пилотов со 100+ гонками) опережает еще и Прост. У него 52,5% заездов в топ-3.

Объяснять, что Хэмилтону также принадлежат рекорды по финишам в очках, среднему количеству очков за гонку, кругам лидирования, дублям (поул+победа в гонке) не стоит. Тонна другой мелкой статистики тоже подтверждает уровень Льюиса.

Если посмотреть на рекорды по победам на конкретных трассах, величие Хэмилтона не так очевидно. Возьмем 9 автодромов, которые чаще всего появлялись в календаре «Ф-1» (результаты Хоккенхаймринга дублируют Нюрбургринг, потому что гонки на них чередуются). На пяти из них Льюису принадлежит рекорд по победам. Это лучший результат, но Шумахер отстал лишь на один триумф. При этом на большинстве трасс немцу принадлежит второй результат.

По победам на Гран-при за сезон Хэмилтон уступает и Шумахеру, и Феттелю. Немцы забирали по 13 гонок за чемпионат, лучший результат Льюиса – 11 побед. Поправку на количество гонок в сезоне сделать не получится. Льюис дважды откатал 21 старт с 11 победами, а лучший сезон Шумахера пришелся на чемпионат из 18 ГП (72,2% побед).

Рекорд по триумфам на Гран-при подряд принадлежит Феттелю. В 2013 году он заграбастал девять гонок подряд. Путь начался в Бельгии (11-й этап), а после победы до конца чемпионата доставались только гонщику «Ред Булла». В следующем сезоне началось доминирование «Мерседеса», а через год Феттель ушел в «Феррари».

Ситуация с поулами схожа с победами на Гран-при. Хэмилтон вновь впереди всего мира (103 поула), а Шумахер отстает больше, чем на 30 стартов с первой строчки (68). А в относительном сравнении среди пилотов с 100+ гонками в «Ф-1» Хэмилтон уступает по поулам Сенне. Великий бразилец собрал 65 победных квалификаций всего в 162 гонках (40,1%), а Льюис в среднем выигрывает поул лишь в 35,9% случаев.

Лидерство по быстрейшим кругам – единственное слабое место Хэмилтона. Льюис за карьеру собрал всего 59 лучших перфомансов дня, а Шумахеру удалось сделать это сразу 77 раз.

Хэмилтон – величайший гонщик? Скорее, да.

Льюис Хэмилтон, «Мерседес» Фото: Eurosport

Кто лучший по нетурнирной статистике?

Под нетурнирной статистикой будем понимать рекорды из разряда «Самый молодой/возрастной» и прочие, которые не оказали серьезного влияния на исход чемпионатов и гонок.

Единственная достойная статистика в этом пункте, по которой можно измерять величие – старты в «Ф-1». Без нее великими было бы сложно назвать никогда не становившихся чемпионами Фелиппе Массу и Рубенса Баррикелло, а они точно заслужили такой статус. Кими Райкконен и Дженсон Баттон с одним чемпионством, но 300+ гонками, тоже подтверждают правило.

А вот Льюису Хэмилтону пока очень далеко до лидерства по стартам. Райкконен в сезоне-2021 завершит выступления в главной гоночной серии, поэтому его рекорд в 351 (будет 352) гонку совсем скоро побьет остающийся в «Альпин» Фернандо Алонсо (336 гонок в «Ф-1» с учетом Гран-при Абу-Даби).

Хэмилтон на данный момент выступил в 287 Гран-при, но, учитывая его бесконечную радость после побед, он намерен гоняться долго. Не факт, что всегда побеждать, но вряд ли рекорд Кими, а потом и Фернандо, устоит. Хэмилтону 36 лет и, если он продолжит до возраста Райкконена (Кими 42 года), то как раз накатает около 80 гонок, необходимых для рекорда.

Более мелкую статистику, так как она не так важна, дадим одной строкой:

Самый молодой стартовавший гонщик – Макс Ферстаппен (17 лет 166 дней);

(17 лет 166 дней); Самый возрастной стартовавший гонщик – Луи Широн (55 лет 292 дня);

(55 лет 292 дня); Самый молодой победитель Гран-при – Макс Ферстаппен (18 лет 228 дней);

(18 лет 228 дней); Самый возрастной победитель Гран-при – Луиджи Фаджиоли (53 года 22 дня);

(53 года 22 дня); Победа с худшей стартовой позиции – Джон Уотсон (22-е место);

(22-е место); Самый молодой гонщик, стартовавший с первого ряда – Лэнс Стролл (18 лет 309 дней);

(18 лет 309 дней); Самая длинная серия с очками подряд – Льюис Хэмилтон (54 гонки);

(54 гонки); Гонки с лидированием от старта до финиша – Льюис Хэмилтон и Айртон Сенна (19 гонок);

и (19 гонок); Наибольшая дистанция лидирования – Михаэль Шумахер (24 144 км);

(24 144 км); Чемпион с наибольшим количеством гонок, оставшихся до конца сезона – Михаэль Шумахер (6 гонок в сезоне-2002);

(6 гонок в сезоне-2002); Наибольший промежуток между чемпионскими титулами – Ники Лауда (7 лет);

(7 лет); Самый молодой лидер чемпионата – Льюис Хэмилтон (22 года 126 дней);

(22 года 126 дней); Наивысшее место в чемпионате для новичка – Жак Вильнёв и Льюис Хэмилтон (второе);

и (второе); Наибольшее количество побед в разных Гран-при – Льюис Хэмилтон (28 Гран-при).

Хэмилтон – величайший гонщик? Пока нет.

Льюис Хэмилтон Фото: Getty Images

Даже восьмой чемпионский титул Хэмилтона не остановит хейтеров. Себастьян Феттель, например, уже высказался , что не будет считать Льюиса величайшим: «Даже если Льюис выиграет восьмой титул, это ничего не изменит для меня. Он может выиграть на один, два, три титула больше – Михаэль Шумахер останется лучшим для меня». Люди по-прежнему будут вменять Хэмилтону доминирование в самой богатой и мощной команде, но истории на это наплевать. Через сотню лет люди посмотрят статистику и поймут простую вещь: Хэмилтон – величайший гонщик всех времен. Если, конечно, Макс Ферстаппен или другой пилот в ближайшие 10 лет не покажут чего-то похожего.

Текст о главном противнике Льюиса Хэмилтона в сезоне-2021 у нас тоже имеется . И там хейтят Макса.

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