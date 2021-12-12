Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин пропустит заключительную гонку сезона-2021 «Формулы-1» в Абу-Даби из-за положительного теста на коронавирус. Об этом гонщик сообщил в инстаграме.

«С сожалением сообщаю, что сдал положительный ковид-тест. В целом чувствую себя хорошо, но не смогу выйти на гонку. Желаю всем пилотам на решетке фантастической концовки сезона. Всем спасибо за поддержку», – написал 22-летний Мазепин.

Ad

Формула-1 Мазепин остро реагирует на неудачи – до слез. Рассказал почему 14/11/2021 В 13:08

Резервист «Хааса» Пьетро Фиттипальди не сможет заменить Никиту в соответствии со статьей 31.1 Спортивного регламента FIA. Немецкий пилот Мик Шумахер представит американскую команду в одиночку, на старт выйдут 19 гонщиков.

Мазепин закончит чемпионат на последнем 21-м месте, не набрав ни одного очка – он проиграл даже запасному пилоту «Альфа Ромео» Роберту Кубице, который в двух гонках заменял Кими Райкконена. Кубица также финишировал с нулем баллов, как и Шумахер, но им удалось финишировать выше Никиты. Кроме того, Мик сохраняет шансы набрать очки в Абу-Даби.

Но не будет скучно и без Мазепина: лидеры чемпионата – Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон – имеют равенство по очкам. Собрали все расклады суперфинала

Гран-при Мексики Мазепина выгнали из ночного клуба. Другие пилоты тоже там были 10/11/2021 В 20:05