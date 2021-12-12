Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал чемпионом «Формулы-1» после на Гран-при Абу-Даби. Перед последней гонкой Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» и Ферстаппен набрали поровну очков в общем зачете (369,5) – одному из пилотов достаточно было финишировать выше другого.

Хэмилтон лидировал на протяжении всей гонки, Ферстаппен обогнал его только на последнем круге. Карлос Сайнс из «Феррари» приехал к финишу третьим.

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