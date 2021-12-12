Этот сезон не мог закончиться по-другому. Побеждать не обязательно должен был Макс Ферстаппен, но безумие, которое творилось в Абу-Даби, достойно минимум сезона сериала от Netflix.

Ферстаппен стал чемпионом «Формулы-1». Верите?

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В этой фразе апогей всего сезона. В ней крушение Льюиса Хэмилтона, борьба с первого старта сезона в Бахрейне, сходы и постоянные стычки на трассе, великая развязка на последнем круге.

Гран-при Абу-Даби «Мерседес» подал протест на победу Ферстаппена ЧАС НАЗАД

Предпосылок к победе Макса в Абу-Даби не было. В тренировках «Мерседесы» показывали привычный топ-уровень последних недель. На старте квалификации ничего не изменилось. В первом сегменте Льюис привез полсекунды и, казалось, прибил надежды «Ред Булла». Во втором сегменте шансы «Ред Булла» вообще упали почти до нуля – Макс испортил комплект медиума и вынужденно квалифицировался на мягких красных. В гонке это светило бодрым стартовым ускорением и отрывом после 5-7 кругов, но «Мерседес» обладал огромным стратегическим преимуществом, потому что Льюис прошел в третий сегмент на дефолтных желтых.

Макс Ферстапен с чемпионским трофеем-2021 Фото: Imago

Старт гонки. Рывок. Хэмилтон – лидер в первом повороте на более жесткой резине после срезки (заверенной FIA, которая даже не открыла разбирательство). В этот момент исход чемпионата был решен. Дальнейшие 54 круга лишь подтвердили тезис. Льюис уверенно (почти) ехал за восьмым чемпионством и почти не испытывал давления.

Момент Х под номером 1 случился на 20-м круге. Чеко Перес, пропустивший пит-стоп, когда Макс и Льюис на него заехали, остался один на один с Хэмилтоном, рвавшимся вперед на свежем харде. Перес к тому моменту не избавился от софта, в котором накопилось больше 20 кругов.

Назвать оборону Чеко гениальной было бы недостаточно мощно. Едва ли в мире есть слова, чтобы описать ее, но уверенность этого парня и умение работать на команду честной борьбой восхищает. Перес отбивался от Льюиса в Турции, а сейчас показал мастер-класс по противодействию лучшей машине в пелотоне. Чеко украл у Льюиса 7 (!!!) секунд за два круга, поэтому к кругу №22 Макс подобрался к Льюису на дистанцию секунды (но вне DRS). Важно зафиксировать, даже в тот момент Хэмилтон едва ли испытал проблемы. У него были равные с Максом шины и преимущество по гоночному темпу.

Момент Х №2 – сходы «Альфа Ромео». Сначала последнюю гонку в «Ф-1» досрочно завершил Кими Райкконен. Он доехал до боксов и никому не мешал. Грустно, печально, но ладно. А вот Антонио Джовинацци добраться до пит-лейна без посторонней помощи не смог. На гонку опустился режим виртуальной машины безопасности, которым тут же воспользовались в «Ред Булл». Чуть больше двух секунд и Ферстаппен получил свежий хард против стареющего харда (поставили на 15-м круге) Льюиса. Болельщикам Хэмилтона стало волнительно.

Момент Х №3, решивший исход величайшего сражения, – авария Николаса Латифи на 53-м круге. Макс, начавший было отыгрывать у Льюиса по секунде за круг, на свежих шинах к моменту крэша оставался на дистанции 11-13 секунд. Нереальный для отыгрыша гандикап, учитывая оставшуюся дистанцию. Латифи и Шумахер решили по-другому. Сын великого Михаэля и Николас не поделили один из поворотов, в котором произошел контакт. Через несколько сотен метров Латифи потерял машину и улетел в стену. Машина безопасности стала уже не виртуальной, а реальной.

Реакция «Ред Булла» оказался мгновенной, и как потом оказалось, чемпионской. Они зазвали Макса в боксы и нацепили ему софт. Льюис на пит-стоп не заехал и остался на трассе на белых шинах, в которых было больше 40 кругов. Повис вопрос: будет ли у Макса шанс атаковать Льюиса до финиша или гонку завершат под машиной безопасности? Валидола становилось все больше.

Пару кругов гонщики ехали за машиной безопасности без размена позициями, пока FIA не выступила с заявлением «Круговые машины не должны обгонять машину безопасности». Бред и явное нарушение правил со стороны судей, как показалось многим. Судьи одумались только через круг. В итоге Ферстаппен и Хэмилтон подъехали к старту последнего круга друг за другом и интервалом в десятую секунды. Льюис почти остановился перед последним поворотом, за которым скрылась машина безопасности, и вынуждал Макса его обогнать (нарушив правила). Ферстаппен выдержал психологическую борьбу и досидел за спиной.

Последний круг я смотрел (уверен, и вы тоже), сидя вплотную к телевизору. Можно было стоять (причем на руках) и ходить на голове. Чемпионат из 22-х гонок получил развязку на последнем круге последней гонки сезона. Безумие. Феерия. Фантастика. История.

Льюис втопил на старте и чуть оторвался от Макса в первой трети круга, но исход был предсказуем. Свежие красные шины принесли победу Ферстаппену еще в середине круга. Льюис пытался контратаковать с крылом, но перевес Макса по шинам был огромным. Мир увидел нового чемпиона.

После финиша слезы радости Макса перемежались слезами Хэмилтона. Гонщики поздравляли одного и поддерживали другого. Льюис долгое время избегал камер и прятался в паддоке, пока наконец не вышел к Максу и не поздравил его. Уважение к Льюису в этот момент поднялось до небес, потому что он, проиграв чемпионскую гонку, все-таки пожал руку достойному сопернику.

Макс показал ультра-класс и выиграл великий сезон, который стал, возможно, лучшим в истории. Рекорд Михаэля Шумахера устоял, а «Формула-1» со следующего сезона получит новый технический регламент. Непонятно, будут ли так же сильны «Ред Буллы» и «Мерседесы», но этот сезон получился ЛЕГЕНДАРНЫМ.

Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен Фото: Getty Images

Послесловие: «Мерседес» подал два протеста. Они ссылаются на регламент FIA (статьи 48.8 и 48.12) и, кажется, правы. Непонятно, как конфликт будет решен, но Льюис Хэмилтон еще может стать чемпионом. Такой крутой сезон, что высокая температура держится даже после пересечения болидами финишной черты.

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