«Мерседес» подал протест на итоговое положение гонщиков в Гран-при «Формулы-1» в Абу-Даби.

В немецкой команде считают, что во время последней гонки был нарушен регламент FIA, а именно пункты 48.8 и 48.12.

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Согласно пункту 48.8, ни один пилот не может обгонять другую машину на трассе, включая машину безопасности, до тех пор, пока машина безопасности не отправится в бокс.

Исключения составляют следующие случаи:

Если водителю из машины безопасности подали сигнал о возможности обгона.

При входе в боксы пилот может обогнать другую машину, оставшуюся на трассе, в том числе машину безопасности, после того, как он достиг первой линии машины безопасности.

При выезде из боксов пилот может обогнать другое авто, прежде чем достигнет второй линии машины безопасности.

Когда машина безопасности возвращается в боксы, ее могут догнать машины на трассе, как только она достигнет первой линии.

На въезде или выезде из пит-лейна пилот может обогнать другую машину, которая также находится в одной из этих трех зон.

Можно обогнать любую машину, которая остановилась в специально отведенном для этого месте гаража, в то время, как машина безопасности проезжает по пит-лейну.

Если болид едет медленно из-за очевидных проблем.

«Мерседес» сослался на этот пункт, так как считает, что Ферстаппен не имел права обгонять Хэмилтона до белой линии. Руководству команды не понравилось, что голландец ехал параллельно Хэмилтону перед рестартом. При этом британец намеренно замедлялся в последних поворотах, из-за чего Макс ним и поравнялся.

Пункт 48.12 регулирует принятие решений дирекцией гонки о том, могут ли круговые обгонять лидера и машину безопасности в режиме пейс-кара. Вероятно, руководство «Мерседеса» смутило, что во время гонки в Абу-Даби дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем позволила и сделала это за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.

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