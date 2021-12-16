«Мерседес» нарушил молчание – команда не отзывалась в соцсетях с 12 декабря, замерев после завершения безумной финальной гонки в Абу-Даби не в пользу Льюиса Хэмилтона. Титул достался Максу Ферстаппену из «Ред Булла» после необычной, но, кажется, последовательной развязки, а «Мерседес» подал протест на исход Гран-при. Судьи не удовлетворили претензии, но у немецкой команды оставалась опция подать апелляцию на это решение до 22:00 16 декабря по московскому времени.

Соцсети молчали в прямом смысле – проигнорировали работу новичка команды Джорджа Расселла на шинных тестах, не попрощались с Валттери Боттасом и ничего не написали о победе в Кубке конструкторов. Также «Мерседес» не предоставил фотографии болидов для официальной сессии FIA – все выглядело странно и походило на акцию протеста.

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Наконец заявления были сформулированы. Первой в собственном аккаунте выступила Сьюзи Вольфф – исполнительный директор команды «Формулы Е» «Вентури» и жена босса «Мерседеса» Тото Вольффа.

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«Перед последней гонкой я знала, что обе команды и оба гонщика заслужили победу. Мы надеялись, все закончится без скандалов, но не вышло. Случившееся трудно понять и принять, это оставляет меня с горьким ощущением. Не поражение – и Макс, и «Ред Булл» заслужили победу – но то, как ограбили Льюиса, немыслимо. Решение одного человека, который интерпретировал правила так, как никогда ранее, решило судьбу чемпионата. Правила – это правила, их нельзя менять одному человеку в конце гонки.

Льюис Хэмилтон, ты показал невероятную честность и достоинство перед несправедливостью. Ты величайший гонщик всех времен. Результаты последних кругов в воскресенье? Кто знает, тот знает, даже те, кто пока не признал это. Поздравления Максу и поздравления всем сотрудникам «Мерседеса», который выиграли восьмой Кубок конструкторов подряд. Надеюсь, в марте-2022 мы увидим руководителя со спортивной честностью, и я смогу снова полюбить «Формулу-1», – написала Сьюзи.

Через час вышло официальное заявление и со стороны «Мерседеса». Чемпионы Кубка конструкторов уведомили, что не будут подавать апелляцию.

«Мы уехали из Абу-Даби в недоумении по поводу произошедшего. Разумеется, поражения – часть игры, однако, когда теряешь веру в гонки – это что-то другое. Вместе с Льюисом мы тщательно обдумали, как отреагировать на события. Мы подали протесты, потому что правила, касающиеся машины безопасности, были применены новым способом, который повлиял на исход гонки и, естественно, чемпионата. Затем была подана апелляция в интересах честного спорта.

Мы приветствуем решение FIA организовать комиссию, которая тщательно проанализирует произошедшее в Абу-Даби ради того, чтобы улучшить ситуацию с регламентом и принятием решений в «Формуле-1». Также радует, что в работе комиссии примут участие команды и пилоты. «Мерседес» будет активно сотрудничать с этой комиссией, чтобы создать лучшую «Формулу-1» – для каждой команды и каждого болельщика, который любит наш спорт так же, как и мы. За этот процесс будет отвечать FIА, и поэтому мы отказываемся от апелляции.

Максу Ферстаппену и «Ред Булл»: хотели бы выразить искреннее уважение вашим достижениям в этом сезоне. Вы сделали битву за титул поистине эпичной. Макс, мы поздравляем тебя и всю твою команду. С нетерпением ждем сражений на рассе в следующем сезоне. Льюис, ты величайший гонщик в истории «Формулы-1» – ты вложил душу в каждый круг этого невероятного сезона. Ты невероятный спортсмен на трассе и за ее пределами. Как самого чистого спортсмена и ролевую модель для миллионов по всему миру, мы поздравляем тебя».

Как отреагировали в FIA и что это значит?

FIA сообщила, что детально расследует ситуацию на последних кругах Гран-при Абу-Даби.

Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен Фото: Getty Images

«Обстоятельства, касающиеся использования режима машины безопасности после аварии Николаса Латифи, а также переговоры между дирекцией гонки и командами «Формулы-1» породили недопонимание и реакцию со стороны команд «Формулы-1», пилотов и болельщиков. Эти споры бросают тень на имидж чемпионата.

Президент FIА предлагает Всемирному автоспортивному совету провести детальный анализ ситуации и прояснить ее на будущее. Проблему обсудят со всеми командами и пилотами, чтобы извлечь уроки из случившегося, внести ясность для участников, медиа и фанатов, а также сохранить конкурентную природу нашего спорта, обеспечив при этом безопасность гонщиков и работников. Этот анализ пойдет на пользу не только «Формуле-1», но и всем чемпионатам под эгидой FIA», – говорится в заявлении.

Что это значит? Ярче всего тенденция прослеживается в посте Сьюзи Вольфф о руководителе со спортивной честностью. «Мерседес» полностью не устроило решение гоночного директора Майкла Маси, принятое перед последним кругом. Авторитетные британские журналисты считают, что «Мерседес» не подал апелляцию именно в обмен на увольнение Маси – но это исключительно их рассуждения.

Похожее мнение выразил Алексей Попов – эксперт и комментатор «Ф-1» на «Матч ТВ».

Льюис Хэмилтон Фото: Getty Images

«Вижу, что многие не поняли главного за витиеватыми формулировками «Мерседеса». Главное – они недовольны и не согласны, но протест не будут подавать в итоге. Однако, видимо, не просто так. Одновременно вышел пост Сьюзи Вольфф. Она к команде официального отношения не имеет и формально это как бы мнение частного лица. Но там четко видно, что для «Мерседеса» виноват конкретный человек. «Один человек, решения которого изменили правила и решили исход чемпионата мира».

Так что уверен, что у FIA будут требовать наказания и/или отставки Маси. «Майки, это так, так неправильно». Что будет дальше – посмотрим. Это вряд ли произойдет прямо на днях. Сначала ведь – подробная назначенная комиссия», – написал Попов в телеграм-канале «Гаснут огни».

Источники: твиттер Сьюзи Вольфф, твиттер «Мерседеса», сайт FIA.

Гран-при Абу-Даби «Мерседес» подал протест на победу Ферстаппена. Его отклонили 12/12/2021 В 17:46