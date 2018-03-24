Потянет ли «Феррари» реванш, как выступит Сироткин и что с Хэмилтоном? Главные вопросы «Формулы-1»

Кто станет чемпионом?

Хэмилтон

Уход Нико Росберга перед прошлым сезоном немного ослабил позиции «Мерседеса», но не Льюиса. Британец оформил титул, финишировав девятым за два Гран-при до конца сезона. Но по факту сомнения в его победе отпали гораздо раньше – после провала «Феррари» в азиатской части сезона: Сингапуре, Малайзии и Японии. Едва ли что-то поменяется в этом году.

Болиды «Мерседеса» – само совершенство. Немецкие инженеры настолько уверены в своих способностях, что на зимних тестах даже не обкатывали машину для квалификаций при низком уровне топлива, сосредоточившись на длинных дистанциях. Но этот компонент они отработали на 100%. Сбои даже на небольших отрезках выбьют их главных соперников из борьбы как за чемпионство, так и за Кубок конструкторов. Помешать Хэмилтону стать пятикратным чемпионом может только он сам: Боттас до его уровня еще не дорос.

Льюис Хэмилтон (Mercedes)Eurosport

Не Хэмилтон

В новом сезоне любители закрученной интриги, наконец, получат желанный сюжет: претендентов сместить черного короля с трона хватает. И это не только напарник по команде Вальттери Боттас, который освоился в «Мерседес» и с ролью второго номера согласен не будет. Пожалуй, впервые за несколько лет три команды – «Мерседес», «Ферарри» и «Ред Булл» – войдут в старт чемпионата с реальными шансами на итоговую победу.

Но главным фактором возможного поражения Хэмилтона может стать не только возросшая конкуренция, но и снижение мотивации. В прошлом сезоне после слива Росбергу Хэму было важно для своего уязвленного самолюбия доказать, что он лучший. Англичанин выжал максимум и вернул титул. Но кто скажет, что победа над Феттелем была на изи. Сейчас итальянцы слабее не стали, а победный голод у Льюиса уже утален. Хэмилтон, конечно, не поедет намного медленнее, но чемпионства иногда необходимо выгрызать. Готов ли на это четырехкратный Льюис?

Кто, если не «Мерседес»?

«Феррари»

«Мерседес» потрясающе стабилен, «Ред Булл» стал сильнее и приблизился к лидерам, но сезон-2018 должен стать красным. Себ Феттель находится на пике карьеры, машину в Маранелло подготовили точно не хуже прошлого года – на мартовских тестах в Барселоне «Феррари» установила неофициальный рекорд трека (хоть и на «гиперсофте»). Правда, симуляции на длинных отрезках давали отставание от «стрел» в 0,3-0,4 секунды, но главное – темп у болидов есть, проблем с надежностью, напротив, не выявлено. GPS на тестах показывал, что «быки» оказываются чуть быстрее, но проблемы с силовой установкой решить на тестах не получилось. Значит, с надежностью могут быть проблемы и в боевых условиях.

Главное для «Феррари» – совершенствование болида в течение года. У «алых» есть опыт прошлого сезона, когда после образцовой первой половины сезона, они позволили нагнать себя «Мерседесу». Да, последние десятилетия в «Феррари» любили прыгать на граблях. Но с приходом Маурицио Арривабене порядка стало намного больше. Как и шансов взять реванш за прошлый год. Если не в Кубке Конструкторов, то помочь Феттелю взять пятый титул «фурам» точно по силам.

Себастьян Феттель, «Феррари»Getty Images

«Ред Булл»

Удлиненная база и нестандартное расположение корпуса нового болида «Феррари» может создать скудерии проблемы с аэродинамикой. У «Ред Булла» все в порядке с шасси, но силовая установка нуждалась в доработке. Если австрийская команда получит более мощные двигатели, то обойдет красных и даже навяжет борьбу «Мерседесу».

Пользу «быкам» принесет внутренняя борьба. Ферстаппен молод, горяч и постоянно со всеми ругается. Риккардо мечтает о титуле с 2014-го, когда наконец-то обошел Феттеля, и сидеть за спиной голландского пацана не собирается. Они будут гоняться не только за другими командами, но и друг за другом. Это гораздо интереснее, чем 38-летний Райкконен, смирившийся с ролью второго пилота «Феррари».

Затащит ли Сироткин дебютный сезон?

Затащит

По ходу тестов «Уильямс» стала едва ли не главным разочарованием. Машина выглядела откровенно сырой и плохоуправляемой: проблема с температурой шин осталась нерешенной. Но это, скорее, пойдет даже в плюс российскому дебютанту «Формулы» – сейчас от команды из Гроува не ждут свершений.

Сироткин обогнал в итоговой таблице лучших результатов и Кубицу (-0,44 сек.), и Стролла (-0,77), а показатели под конец тренировочной сессии настраивают на оптимизм – отставание медленно, но сокращается. Кажется, к своенравному болиду FW41 нашли подход.

У «Уильямс» есть очевидное преимущество – мотор «Мерседеса» экономичен и надежен. По чистой скорости английская команда по некоторым данным вышла на пятое место, а это значит стабильная борьба на грани попадания в третий сегмент квалификации. Не стоит сбрасывать со счетов и инженерный гений Падди Лоу – в 2018 году у «Уильямс» абсолютно новая аэродинамика, которая будет дорабатываться, и уже к европейским этапам мы должны увидеть совершенно другую машину. Сироткину, главное, просто показать то, что он умеет. При удачном раскладе этого может хватить, чтобы зацепить шальной подиум а-ля Стролл в Баку.

Сергей Сироткин, «Уильямс»Getty Images

Не затащит

Не стоит ждать от Сергея мгновенных результатов. Во-первых, его сложно назвать суперталантом: он не так часто побеждал в младших гоночных сериях, как тот же Феттель.

Во-вторых, «Уильямс» отвратительно показали себя на тестах – практически каждый день одна из машин занимала последнее место. Болиды вели себя нестабильно, особенно при входе в повороты. Этот сезон грозит стать для команды худшим с 2013-го.

В-третьих, тест-пилотом «Уильямса» будет опытный Роберт Кубица. У поляка есть пять сезонов в Формуле-1, и он готов в любой момент заменить и Сироткина, и Стролла. Из-за этого парни будут нервничать и стараться лишний раз обойтись без риска. А значит, и без высоких мест. Максимум, на что претендует Сергей – победа над канадским партнером.

Кто будет выше: «Макларен» или «Рено»?

«Макларен»

Во время предсезонных тестов над Фернандо Алонсо и «Маклареном» стали объектом множества мемов и фотожаб. Абсолютно по делу – команда рассталась с корнем всех бед команды, мотористом «Хондой», но поломок меньше не стало. «Маки» проехали на тестах в два раза меньше километража, чем «Мерседес», а число тестовых дней без механических проблем равнялось примерно нулю.

Исход соперничества за место первого после недосягаемых не так очевиден, как кажется. Во-первых, у «Макларена» стабильная пара гонщиков: Вандорн ожил во второй части сезона-2017, и на тестах смотрелся вполне конкурентоспособно. Про Алонсо и говорить нечего – это один и самых талантливых гонщиков последних 20 лет. В те недолгие моменты, когда с болидом было все нормально, у «Маков» и вовсе прорезался отличный гоночный темп – в сводной таблице тестов в Барсе Алонсо показал третий результат.

Испанец признался, что старт сезона у команды вряд ли получится многообещающим, но по ходу «Макларен» будет прогрессировать и добавлять в надежности. Получится – обойти «Рено» не составит труда. При впечатляющей стабильности и неплохой аэродинамике, у французов все еще никудышная силовая установка.

Фернандо Алонсо, «Макларен»Getty Images

«Рено»

Французский концерн постепенно восстанавливается после четырехлетнего отсутствия в «Формуле-1» в качестве заводской команды. У «Рено» нормальная рабочая атмосфера, два неплохих пилота – Хюлькенберг и Сайнс-младший, хорошие результаты на тестах и новое домашнее Гран-при. Практически все для того, чтобы стать лидером середины пелотона.

«Макларен» только сделал первый шаг к выздоровлению – отказался от хондовских движков. Но возвращение в элиту – работа не на один год. Тем более, когда за рулем хоть и опытный, но капризный Фернандо Алонсо.

Правильно ли развивается «Формула-1»?

Правильно

После приобретения Liberty Media акций «Ф-1» ожидалось, что облик серии изменится быстро и кардинально. Поэтому косметические меры вроде смены лого или графики болельщики восприняли весьма неоднозначно. Что уж говорить об отмене многолетней традиции стартовой решетки с грид-герлз. В итоге число оптимистов по поводу вектора развития серии сильно поубавилось.

Начиная глобальные перемены рубкой с плеча, можно разрушить всю систему хотя бы относительных сдержек и противовесов. Liberty Media осмотрелись и начали с того, что американцы всегда умели лучше всех в мире – с маркетинга. Соцсети «Формулы» стали напоминать хоть что-то вменяемое, аудитория канала на YouTube увеличилась за год почти в четыре раза, ну а коммерческий директор Шон Братчес анонсировал перезапуск цифровой платформы гоночной серии.

Вместо революции американцы пошли по пути эволюционирования. Скорее всего, основные реформы в «Формуле» начнутся через два года. В 2020-м истекает Договор Согласия – соглашения о принципах фукнционирования и проведении чемпионата «Формула-1» между ФИА, владельцами прав и командами. В 2021-м вступит в силу новый регламент по двигателям. Тогда и станет понятно, по какому пути пойдет серия. Но рассудительность и спокойствие нынешних владельцев, скорее, играет в плюс.

Грид-герлз, которых мы больше не увидимGetty Images

Нет

Самое спорное решение нового руководства «Ф-1» – отказ от грид-герлз, обусловленный «противоречием современным социальным нормам». Выиграют ли теперь социальные нормы – вопрос спорный. Но дополнительной эффектности и красоты гонки точно лишатся.

Для усиления защиты пилотов машины получили новый элемент – хало. Что дальше – встроенная катапульта или ограничение скорости до 60 километров в час? «Формула-1» всегда была неразрывно связана с риском и экстримом, а нововведения все больше превращают захватывающее зрелище в комнатное растение.

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