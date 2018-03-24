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Льюис Хэмилтон выиграл первую квалификацию сезона-2018, Сергей Сироткин стал 19-м
Как будто и не было межсезонья.
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Австралии – первого этапа в сезоне-2018.
Четырехкратный чемпион мира показал время 1 минута 21,164 секунды и обошел соперников из «Феррари» Кими Райконена (1.21,828) и Себастьяна Феттеля (1.21,838).
Партнер Хэмилтона Валттери Боттас, занявший третье место по итогам сезона-2017, разбил болид и замкнул десятку.
Пилот «Уильямс» Сергей Сироткин выбыл из борьбы после первого сегмента и стал 19-м (1.24,922).
- Хэмилтон в седьмой раз в карьере завоевал поул Мельбурна.
- Гонка состоится 25 марта.
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