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Себастьян Феттель выиграл первую гонку сезона-2018, Сергей Сироткин сошел
Льюис Хэмилтон – второй.
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель триумфально начал сезон-2018, выиграв Гран-при Австралии. Это его 48-я победа в карьере и третья – в Мельбурне.
Второе место занял действующий чемпион мира, пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон, уступивший победителю 5,036 секунды. Тройку замкнул партнер Феттеля Кими Райкконен.
Российский пилот «Уильямс» Сергей Сироткин не завершил дебютный гран-при, сойдя уже на шестом круге из-за проблем с тормозами.
- Второй этап сезона-2018 пройдет в Бахрейне 8 апреля.
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