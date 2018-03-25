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Себастьян Феттель выиграл первую гонку сезона-2018, Сергей Сироткин сошел

Феттель выиграл первую гонку сезона, Сироткин сошел
Eurosport

40 мин. назад

Льюис Хэмилтон – второй.

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель триумфально начал сезон-2018, выиграв Гран-при Австралии. Это его 48-я победа в карьере и третья – в Мельбурне.

Второе место занял действующий чемпион мира, пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон, уступивший победителю 5,036 секунды. Тройку замкнул партнер Феттеля Кими Райкконен.

Российский пилот «Уильямс» Сергей Сироткин не завершил дебютный гран-при, сойдя уже на шестом круге из-за проблем с тормозами.

  • Второй этап сезона-2018 пройдет в Бахрейне 8 апреля.

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