Руководства FIS и «Формулы-1» отменили все ближайшие гонки и теперь планируют начать сезон-2020 в последних числах мая в Европе.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе.

Первая гонка 2020 года должна была пройти 15 марта в Австралии на трассе «Альберт-Парк», но была отменена после информации из штаба «Макларен» – у одного из сотрудников команды был обнаружен коронавирус.«Макларен» снялся с этапа, а все контактировавшие с инфицированным отправились на карантин.

Следом были отложены на неопределенный срок Гран-при Бахрейна (22 марта) и Вьетнама (первый в истории страны; 5 апреля). Если сезон не начнется до конца мая, то в срок не пройдут гонки в Голландии (3 мая) и Испании (10 мая).

В календаре сезона-2020 присутствует Гран-при Сочи. Он намечен на 27 сентября.

На конец мая намечен Гран-при Монако (24 мая).

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