Гран-при Австралии отменен из-за коронавируса в «Макларене»

Первый этап сезона «Формулы-1» Гран-при Австралии в Мельбурне отменен из-за объявленной в мире падемии коронавируса.

Пресс-служба FIA объявила об отмене после обнаружения заболевания у одного из членов «Макларена». Команда заранее снялась с этапа, 14 сотрудников отправились на двухнедельный карантин. BBC сообщал, что до решения об отмене отказались от участия и покинули Австралию Кими Райкконен и Себастьян Феттель.

Гран-при Австралии должен был состояться с 13 по 15 марта.

Ранее отменили Гран-при Китая, проведение Гран-при Бахрейна планируется без зрителей.

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