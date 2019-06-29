Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят не вышел из первого сегмента квалификации Гран-при Австрии из-за обидного инцидента.

Команда выпустила русского гонщика на финальную попытку первого сегмента в траффик. В итоге Квят чуть не въехал в машину Джорджа Расселла, который уже возвращался с быстрого круга. Ему пришлось уйти с траектории и запороть свой круг.

«Я чуть не убил кого-то, *****! Чуть сам не убился! Что это было?» – спросил Квят у инженеров.

Квят уже не успел сделать еще одну попытку, остался 18-м и после не скрывал разочарования. «Не знаю. Именно пилоты «Уильямса» на брифингах обычно поднимают вопрос блокировок на трассе. Сегодня же Расселл заблокировал меня. Досадно, что теперь мы так и не узнаем, как могли бы выступить на самом деле. Но мы могли бы выступить намного лучше. Джордж уже извинился. Теперь завтра нас ждет трудная гонка», – цитирует Квята Sky Sports.

Квят из-за штрафов вышестоящих пилотов начнет гонку с 15-й позиции.

Рассел за опасный маневр получил штраф в три позиции на стартовой решетке.

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