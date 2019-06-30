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Ферстаппен снова победил в Австрии, Хэмилтон пришел пятым. Квят – четвертый с конца
Второе место у Шарля Леклера, Валттери Боттас – третий.
Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» выиграл очередную гонку в календаре «Формулы-1» 2019 года – Гран-при Австрии.
Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, отстав на 2,7 секунды. Тройку замкнул Валттери Боттас из «Мерседес». Даниил Квят из «Торо Россо» приехал 17-м.
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 71 круг
2. Шарль Леклер («Феррари») +2,724
3. Валттери Боттас («Мерседес») +18,960
4. Себастьян Феттель («Феррари») +19,610
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +22,805
6. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг
7. Пьер Гасли («Ред Булл») +1 круг
8. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +1 круг
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
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17. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
- В общем зачете Хэмилтон опережает Боттаса на 36 очков.
- В Кубке конструкторов «Мерседес» впереди «Феррари» на 140 баллов.
- Руководство Формулы-1 хочет расширить календарь на два этапа – в Марракеше и ЮАР.
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