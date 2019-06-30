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Ферстаппен снова победил в Австрии, Хэмилтон пришел пятым. Квят – четвертый с конца

Ферстаппен снова победил в Австрии, Хэмилтон пришел пятым. Квят – четвертый с конца
Eurosport

49 мин. назад

Второе место у Шарля Леклера, Валттери Боттас – третий.

Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» выиграл очередную гонку в календаре «Формулы-1» 2019 года – Гран-при Австрии.

Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, отстав на 2,7 секунды. Тройку замкнул Валттери Боттас из «Мерседес». Даниил Квят из «Торо Россо» приехал 17-м.

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 71 круг

2. Шарль Леклер («Феррари») +2,724

3. Валттери Боттас («Мерседес») +18,960

4. Себастьян Феттель («Феррари») +19,610

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +22,805

6. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг

7. Пьер Гасли («Ред Булл») +1 круг

8. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +1 круг

9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

***

17. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

  • В общем зачете Хэмилтон опережает Боттаса на 36 очков.
  • В Кубке конструкторов «Мерседес» впереди «Феррари» на 140 баллов.
  • Руководство Формулы-1 хочет расширить календарь на два этапа – в Марракеше и ЮАР.

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