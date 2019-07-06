В сезоне-2019 разговоры о кризисе «Формулы-1» достигли пика. Самые популярные автогонки потеряли все, за что их обожали во второй половине XX века: эстетику, драйв и непредсказуемые противостояния больших личностей. Хант и Лауда, Сенна и Прост, Пирони и Вильнев – каждое имя возвращает в эпоху джентльменов и плейбоев, рисковавших жизнью во имя скорости. Но в новом тысячелетии возросла роль технических деталей – хорошая машина, подогнанная под изменения правил, дала больше преимуществ, чем смелость и мастерство пилота.

Какое-то время отсутствие интриги компенсировали яркие столкновения между пилотами одной команды – внутренние конфликты всегда интересны болельщиками. Когда доминировал «Ред Булл», искры летали между Феттелем и Уэббером, а самый зрелищный отрезок монополии «Мерседеса» пришелся на схватку Хэмилтона и Росберга в 2015-2016-м. Но в последние сезоны власть в «Формуле» захватил один пилот, и это чуть не добило гонки.

Льюис ХэмилтонGetty Images

Новый напарник Боттас превратился в дополнение к Хэмилтону, но не в реального конкурента. Феттель раз за разом страдает от глупых ошибок «Феррари», спорных решений стюардов и собственных промахов – Себастьян настолько устал, что после первых Гран-при 2019-го уже смирился с упущенным чемпионством. Прошло меньше половины сезона, а великий спорт прошлого превратился в соревнование пятикратного чемпиона мира с самим собой – иногда победы давались ему слишком легко.

После очередного триумфа во Франции англичанин откровенно пожалел болельщиков, вытерпевших скучную гонку, но уже через неделю неожиданно оказался на вторых ролях. В Австрии Хэмилтона обошел даже Феттель, а борьбу за победу и очки неожиданно разыграли Шарль Леклер из «Феррари» и Макс Ферстаппен из «Ред Булла». Нидерландец провалил старт из-за технических проблем, но всю гонку продвигался к первым местам и на финише агрессивно обогнал монегаска.

Их зрелищная схватка стала главным хайлайтом сезона и оживила «Формулу-1». Автогонкам отчаянно не хватало новых лиц, не испуганных «Мерседесом» и не сдающихся после первых ошибок. 21-летние Леклер и Ферстаппен вселили надежду на то, что уже в следующем сезоне Хэмилтон напряжется, чтобы сравняться по титулам с Шумахером.

По ходу сезона оба молодых гонщика показали, что обладают качествами будущих чемпионов. Несмотря на талант и неудачи Феттеля, Леклер получил в «Феррари» очевидную роль второго пилота – даже босс команды Маттиа Бинотто признал, что для нее приоритетны успехи более опытного гонщика. Но борьба за власть внутри коллектива и технические трудности не сломили Леклера, попавшего в легендарную конюшню.

Шарль уже несколько раз вплотную подобрался к дебютной победе и достойно отреагировал на невезение. В Бахрейне он также лидировал, но потерял скорость из-за проблем с двигателем и пропустил вперед два «Мерседеса». «Нужно сохранять позитивный настрой, – сказал Леклер после гонки. – Никто не верит мне, но я правда не чувствую давления. Я не беспокоюсь обо всем, что происходит в «Формуле-1». Для меня это то же самое, что картинг: сконцентрируйся на вождении и наслаждайся».

Прошлое Леклера объясняет, почему монегаск так рано возмужал. В 2017-м, когда Шарль выступал в «Формуле-2», его отец Эрве умер в 54 года из-за болезни легких. Леклер-старший открыл для маленького Шарля автоспорт – он и сам выступал в «Формуле-3» и был успешным картингистом. Однажды сын пропустил школу из-за выдуманной простуды. Леклер не отругал ребенка, а повел его на трек к приятелю Филиппу Бьянки, папе пилота «Формулы-1» Жюля.

Именно Жюль обратил внимание сына президента FIA менеджера Николя Тодта на талантливого монегаска, когда тот еще гонял на карте. В 2014-м Бьянки-младший трагически погиб из-за повреждений головы после аварии на Гран-при Японии – потеря друга семьи и крестного отца Шарля серьезно повлияла на Леклеров и закалила подростка.

Шарль ЛеклерGetty Images

В 21 год Шарль не психует после поражений и не витает в облаках от того, что оказался в «Формуле-1». В Австрии он не согласился с правомерностью контактного обгона Ферстаппена, но не потерял самообладания, как Феттель, когда того лишили победы в Канаде. Опытный немец сорвался и поменял таблички на стоянке для призеров, поставив напротив своего болида первый номер. Шарль, который уже не в первый раз обидно упустил победу, отреагировал достойно, будто это он уже четыре раза становился чемпионом мира.

Даже через несколько дней после смерти Эрве Леклер-младший не снялся с гонки в Азербайджане, а хладнокровно завоевал поул и первое место. Леклер осознает, насколько важна психологическая стойкость в условиях мощнейшего напряжения «Формулы-1» – пилот даже прошел специальное исследование, чтобы понять, как функционирует его мозг.

Леклер подошел к дебюту в главных автогонках планеты с прагматизмом ученого: «Психология была моей слабостью, и я работал над тем, чтобы быть готовым, когда получу шанс в «Формуле-1». Теперь я чувствую, что это моя сильная сторона. Я тренировался с сенсорами, датчики на которых показывали, что происходит в голове. Раньше я был уверен, что осознаю происходящее, но оказалось, что я ничего не понимал! Это помогает лучше узнать и контролировать себя».

Ферстаппен – достойный антагонист для Леклера. Голландский вундеркинд дебютировал в «Формуле-1» раньше Шарля, но тоже благодаря отцу – Йос Ферстаппен выступал в «королевских гонках» с 1994 по 2003 годы и во всем помогал сыну, который с детства грезил скоростью. В 2013-м Макс стал чемпионом мира и Европы по картингу – на него обратили внимание менеджеры, которые затащили мальчика в «Формулу-3» и запустили стремительный взлет.

Макс Ферстаппен и Льюис ХэмилтонGetty Images

В дебютном сезоне в высшем классе «Формулы» он набрал сенсационные 49 очков. О тинейджере заговорили в больших командах, и после четырех гонок в сезоне-2016 его повысили из дочерней «Торо Россо» до основной команды «Ред Булла». Для молодого пилота попадание в конюшню, выигравшую четыре титула за последние годы, стало первым шагом на пути к мечте.

Смена пилота посреди сезона – редкость, но замена непредсказуемого Даниила Квята на талантливого Ферстаппена оказалась правильным шагом: Макс выиграл дебютный Гран-при в Барселоне, обогнав самого Кими Райкконена. В 18 лет и 227 дней нидерландец стал самым молодым победителем гонки в истории «Формулы-1». По итогам сезона великолепный дебютант занял пятое место и рассчитывал на большее.

Но «Ред Булл» не поспевал за «Мерседесом» и к 2019-му превратился в очевидного андердога: если «скудерия» навязала борьбу «серебряным стрелам» хотя бы формально, то место «быков» в этом трио не вызывает сомнений. Слухи о том, что Макс переберется в одну из двух лучших команд, появились еще в прошлом году – пока «Ред Булл» удержал Ферстаппена, но вряд ли амбиции голландца ограничиваются редкими сенсационными победами, как в Австрии.

По ходу сезона Йос Ферстаппен ретвитнул статью о том, что Макс близок к уходу из «Ред Булла»: позже отец и сын списали все на случайность и опровергли спекуляции, но повышение в будущем выглядит логичным шагом. Контракт нидерландца истекает в 2020-м – если он не продлит соглашение, то уже в следующем году наверняка повысит шансы на титул в другой команде.

Леклер и Ферстаппен после Гран-при АвстрииGetty Images

Если Ферстаппен окажется в «Феррари» или «Мерседесе», то соперничество с Леклером выйдет на новый уровень – борьба мотивирует ровесников, чтобы наконец покончить с доминированием старшего поколения. Макс и Шарль идеально дополняют друг друга и напоминают о великих противостояниях характера в золотом веке «Формулы-1»: Леклер видит главную силу в самообладании, а Максу неслучайно подарили никнейм в честь культового тезки из фильма 1980-х.

Когда в квалификации Гран-при Китая конкуренты замедлились и не позволили Ферстаппену улучшить стартовую позицию, он выдал матерную тираду по рации и назвал других пилотов онанистами. Жесткий обгон Шарля в Австрии еще раз показал, насколько личность Макса неотделима от его агрессивного стиля. Если Леклер и Ферстаппен сохранят лучшие качества и разовьют соперничество, в следующем сезоне произойдет невероятное: Хэмилтон больше не будет главным героем «Формулы-1».

А вот чем жила «Формула-1» до Гран-при Австрии:

Карьера Феттеля в «Формуле-1» под угрозой. Провалы «Феррари», истерики и Хэмилтон сломали немца

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