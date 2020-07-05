Гонщики не прислушались к призыву Льюиса Хэмилтона.

Некоторые гонщики «Формулы-1» не поддержали предложение пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона встать на колено перед стартом Гран-при Австрии – первой гонки сезона.

«Я полностью поддерживаю равенство и борьбу с расизмом. Но также я считаю, что каждый имеет право выражать свое мнение когда хочет и таким способом, который ему подходит. Я не буду вставать на колено, но уважаю и поддерживаю личный выбор каждого гонщика», – написал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

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«Все 20 пилотов едины вместе со своими командами в борьбе против расизма и предрассудков, а также поддержке принципов этнокультурных различий, равенства и инклюзивности. Мы поддерживаем меры «Формулы-1» и ФИА. Но я верю, что значение имеют факты и наше поведение в жизни, а не формальные жесты, которые в некоторых странах могут посчитать противоречивыми. Я не буду вставать на колено, но это не значит, что я борюсь с расизмом меньше остальных», – слова Шарля Леклера из «Феррари».

Жест с преклонением колена и лозунг Black Lives Matter (жизни темнокожих важны) набрали популярность после убийства американскими полицейскими темнокожего мужчины Джорджа Флойда.

В «Формуле-1» протестующих поддержал Хэмилтон – также он раскритиковал коллег за молчание.

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