Квят присоединился к Ферстаппену с Леклером и отказался преклонить колено перед гонкой

Даниил Квят
Фото: Getty Images
Акцию проигнорировали шесть гонщиков.
В Австрии состоялся рестарт «Формулы-1».
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон призвал коллег встать на колено перед стартом первой гонки сезона, но некоторые пилоты отказались – в том числе россиянин Даниил Квят. Помимо гонщика «Альфа Таури» отказались от участия Шарль Леклер из «Феррари», Макс Ферстаппен из «Ред Булла», Карлос Сайнс из «Макларена» и пилоты «Альфа Ромео» – Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.
Гран-при Австрии
Ферстаппен и Леклер отказались вставать на колено перед гонкой
ЧАС НАЗАД
- Все гонщики вышли в футболках с надписью «Конец расизму».
- Жест с преклонением колена и лозунг Black Lives Matter («жизни темнокожих важны») набрали популярность после убийства американскими полицейскими темнокожего мужчины Джорджа Флойда.
Безумная неделя Хэмилтона: он назвал себя первым чемпионом из рабочего класса, но это неправда
Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме
Формула-1
Daily Mail: Хэмилтон просит 50 млн долларов за год – «Мерседес» может дать лишь вдвое меньше
ВЧЕРА В 11:19
Формула-1
Феттель отверг контракт «Феррари», Хэмилтон стер пост верности «Мерседесу». Жара в «Формуле»
23/04/2020 В 12:02