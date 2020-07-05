Квят присоединился к Ферстаппену с Леклером и отказался преклонить колено перед гонкой

Акцию проигнорировали шесть гонщиков.

В Австрии состоялся рестарт «Формулы-1».

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон призвал коллег встать на колено перед стартом первой гонки сезона, но некоторые пилоты отказались – в том числе россиянин Даниил Квят. Помимо гонщика «Альфа Таури» отказались от участия Шарль Леклер из «Феррари», Макс Ферстаппен из «Ред Булла», Карлос Сайнс из «Макларена» и пилоты «Альфа Ромео» – Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.

Гран-при Австрии Ферстаппен и Леклер отказались вставать на колено перед гонкой ЧАС НАЗАД

Все гонщики вышли в футболках с надписью «Конец расизму».

Жест с преклонением колена и лозунг Black Lives Matter («жизни темнокожих важны») набрали популярность после убийства американскими полицейскими темнокожего мужчины Джорджа Флойда.

Безумная неделя Хэмилтона: он назвал себя первым чемпионом из рабочего класса, но это неправда

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Формула-1 Daily Mail: Хэмилтон просит 50 млн долларов за год – «Мерседес» может дать лишь вдвое меньше ВЧЕРА В 11:19