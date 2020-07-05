Боттас победил, Хэмилтон – вне подиума, Квят сошел

Валттери Боттас
Фото: Getty Images
«Формула» вернулась с жарой.
В Австрии завершился первый Гран-при после рестарта «Формулы-1».
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас приехал первым, вторым финишировал пилот «Феррари» Шарль Леклер, третьим – пилот «Макларена» Ландо Норрис.
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Шестикратный чемпион Льюис Хэмилтон финишировал вторым, но занял итоговое четвертое место из-за пятисекундного штрафа за аварию с Александером Албоном. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не доехал до финиша – на предпоследнем круге у его болида взорвалось заднее колесо, гонщик шел на десятой строчке.
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- Боттас выиграл восьмой этап в карьере.
- Следующий этап тоже пройдет в Австрии. Заезды состоятся 10-12 июля.
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