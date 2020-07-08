«Это против моего русского менталитета». Квят – об отказе встать на колено в рамках акции BLM

Всем спокойствие – Даниил против расизма.

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал, почему отказался встать на колено в рамках акции Black Lives Matter перед стартом Гран-при Австрии.

«Когда предложили в качестве жеста борьбы против расизма встать на колено, мне это было немного непонятно. Потому что это, так скажем, немного против моего менталитета русского, где встают на колено перед родиной, флагом, богом.

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Мы все гонщики, мы все едины в борьбе против расизма. Мы показали свою позицию, надев перед гонкой футболки с надписью «Конец расизму», – сообщил Квят в эфире Первого канала.

Помимо Квята на колено не встали еще пять гонщиков: Шарль Леклер из «Феррари», Макс Ферстаппен из «Ред Булла», Карлос Сайнс из «Макларена» и пилоты «Альфа Ромео» – Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.

Гран-при Австрии завершился для Даниила неудачей – он ехал 10-м, но за два круга до финиша сошел с дистанции из-за взрыва колеса.

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