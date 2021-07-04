Продления контракта Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом» на 2021 год ждали чуть ли не до предсезонных тестов, а о следующем внезапно объявили в первой половине сезона. Семикратный чемпион «Формулы-1» остается как минимум до конца 2023-го – об этом стало известно перед стартом третьей свободной практики на Гран-при Австрии. Что это означает для самого Льюиса, «Мерседеса» и «Ф-1»?

В межсезонье эксперты регулярно выдвигали инсайды, а болельщики строили теории. Все сходились во мнении, что Хэмилтон уйдет, если выиграет восьмой титул и превзойдет рекорд Михаэля Шумахера. Но если у британца не получится, он останется и на первые пару лет нового технического регламента. Второй вариант оказался правильным – «Ред Булл» и Макс Ферстаппен разрывают чемпионат, а в «Мерседесе» откровенно приуныли: риторика в интервью после четырех побед конкурентов подряд стала упаднической.

Хэмилтон остается – и это взаимовыгодное соглашение. В спортивном плане и он, и команда будут вместе работать на рекорды, а в медийном нет пилота более успешного, чем Льюис: он лидирует по подписчикам в инстаграме (22,8 миллиона против 5 у Ферстаппена, 4,9 у Шарля Леклера и Дэна Риккардо) и давно стал более важной и культовой фигурой, чем просто гонщик «Ф-1». «Мерседес» сохранит привлекательность и интерес публики, а Хэмилтон продолжит работать с проектами по развитию толерантности. Продвигать эти идеи однозначно проще, с марта по начало декабря находясь в паддоке в окружении журналистов.

Формула-1 Хэмилтон продлил контракт с «Мерседесом» до 2023 года ДЕНЬ НАЗАД

Кто будет напарником Хэмилтона?

Ключевой вопрос после объявления о новом контракте Льюиса – имя его напарника на 2022-2023 годы. Валттери Боттас в текущем сезоне сдал даже относительно себя – второго номера «Мерседеса», который часто вынужден отбивать атаки «Ред Булл» в пользу Хэмилтона, а не ради собственных позиций. Сейчас финн идет в общем зачете лишь пятым, уступая не только великому напарнику и пилотам «быков», но и юному Ландо Норрису из «Макларена». Инсайдеры из Daily Mail на фоне неудач Боттаса сообщали, что его поменяют на Джорджа Расселла уже в летнем перерыве. Но рокировка не так проста – даже в межсезонье.

23-летний Расселл проводит за «Уильямс» третий сезон и всячески показывает, что давно заслужил повышение из дочерней команды. Во всех квалификациях сезона он проходил во второй сегмент, а на Гран-при Австрии заскочил в третий, обставив обе «Феррари» на одинаковых шинах. По воскресеньям Джорджа преследует невезение, вызванное техническими сбоями болида, но сложно сомневаться в его навыках и таланте.

Джордж Расселл Фото: Getty Images

Но все указывает на то, что Хэмилтон предпочтет бесконфликтного Боттаса, а не амбициозного Расселла с непростым и вспыльчивым характером. Льюис не говорит об этом напрямую, но в интервью всячески хвалит Валттери, говоря, как комфортно ему работать рядом с финном.

«Когда говоришь о напарнике, дело не только в выступлениях. Важен и настрой, и рабочая атмосфера. Сейчас Валттери – мой партнер по команде, и у нас обоих были взлеты и падения. Как я уже говорил, он фантастический напарник, и, думаю, необязательно что-то менять», – заявил Хэмилтон.

Отвечая на вопрос о Расселле в качестве вероятной замены Боттасу, он был подчеркнуто дипломатичен. «Пока он не является моим напарником, и не вижу необходимости что-либо говорить», – отшил журналистов семикратный.

На крайнее нежелание что-либо менять намекало и поведение босса «Мерседеса» Тото Вольффа – он обмолвился , что состав боевых пилотов не объявят аж до февраля-2022. Это изрядно удивило – настолько подвешенное состояние не пошло бы на пользу ни Боттасу, ни Расселлу, ни команде. К счастью, Вольфф сказал, что пошутил. «Я просто прикалывался. Мы не будем ждать до декабря, это слишком поздно», – отметил Тото. Примерным сроком он назвал сентябрьский этап в Монце.

Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас Фото: Getty Images

Ну, а Боттас со спокойной финской философией ждет, что ему предложит руководство. «Естественно, я хочу понять, что собирается делать команда, каков план, кого хотят посадить во вторую машину. Льюиса подтвердили, место во втором болиде пока свободно, так что команде нужно решить. А мне – поговорить с ними об этом.

При этом я также чувствую, что готов еще много лет выступать в «Ф-1». Мне нравятся гонки, я люблю их, люблю «Формулу». Так что в ближайшие годы я точно не планировал переходить в какую-то другую гоночную серию. Если так случится, что я не смогу выступать за «Мерседес», я изучу другие варианты. Но пока мне не стоит об этом думать», – сообщил Боттас. А еще в «Ф-1» благодаря перестановкам в «Мерседесе» может вернуться Даниил Квят.

Что? При чем тут Квят?

Очередная волна слухов о возвращении русского пилота понеслась именно на фоне вероятных трансферов «Мерседеса». Если Расселл все же станет напарником Хэмилтона, кокпит «Уильямса» освободится. Авторитетные журналисты тут же принялись строить теории о том, кто поедет в 2022-м за британскую конюшню.

27-летний Квят вошел в шорт-лист по версии издания The Race и стал третьим в списке после Боттаса и Пьера Гасли, который гоняет за «Альфа Таури». Автор рейтинга Джо Сейвард отметил большой опыт российского пилота (более 100 Гран-при за рулем болида «Ф-1» и три подиума), его знания, накопленные в «Ред Булл», «Альфа Таури» и «Альпин», а также огромное желание снова вернуться в список 20 боевых единиц.

Сейвард сослался на некоторые источники, заявив : «Квята упоминают в качестве возможного новичка для «Уильямса» после ухода Расселла». Других вариантов для Даниила в «Ф-1» пока нет, и он готов обратиться к другим сериям: «Формуле Е», «Индикару» и «Наскару».

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