Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». Он стартовал с поул-позишн и выиграл третью гонку подряд (после Гран-при Франции и Гран-при Штирии).
На второй строчке оказался финн Валттери Боттас, который уступил голландцу 17,973 секунды. Третьим финишировал Ландо Норрис из «Макларена» – британец проиграл Ферстаппену 20,019 секунд.
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» занял четвертое место с отставанием 45,758 секунд от лидера. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин закончил гонку на последнем месте.
Гран-При Штирии
Ферстаппен 2-й раз подряд обогнал Хэмилтона, отрыв – 18 очков
- В Кубке конструкторов «Ред Булл» идет впереди «Мерседеса» на 44 очка.
- 10-й этап «Формулы-1» – Гран-при Великобритании – пройдет в Сильверстоне и начнется 18 июля.
Гран-при Франции
Ферстаппен обошел Хэмилтона и выиграл Гран-при Франции
Гран-при Азербайджана
Ферстаппен попал в аварию за 4 круга до финиша. Он был лидером