Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». Он стартовал с поул-позишн и выиграл третью гонку подряд (после Гран-при Франции и Гран-при Штирии).

На второй строчке оказался финн Валттери Боттас, который уступил голландцу 17,973 секунды. Третьим финишировал Ландо Норрис из «Макларена» – британец проиграл Ферстаппену 20,019 секунд.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» занял четвертое место с отставанием 45,758 секунд от лидера. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин закончил гонку на последнем месте.

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