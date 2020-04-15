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Леклер на виртуальном Гран-при Азербайджана врезался на том же повороте, что и в реальности в 2019-м
Пресс-служба «Формулы-1» надеется, что после аварии пилот чувствует себя хорошо.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер врезаля в стену при прохождении виртуальной трассы Гран-при Азербайджана на симуляторе.
Происшествие в компьютерной игре скопировало реальный инцидент – во время квалификации на Гран-при в Баку в 2019 году Леклер попал в аварию на том же повороте. «Даже виртуально», – подписал видео 22-летний гонщик.
«Выглядит серьезно, дай нам знать, что ты в порядке», – иронично отреагировала в реплаях пресс-служба «Формулы-1».
- Леклер – двукратный победитель этапов Гран-при «Формулы-1».
- В 2019 году он занял четвертое место в общем зачете.
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