Лидировавший на Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен попал в аварию за 4 круга до финиша и сошел с дистанции.

На 47-м круге гонки у болида пилота «Ред Булл» лопнула покрышка. Из-за этого на прямой Ферстаппена отнесло в сторону и он врезался в ограждение. Голландец не смог продолжить гонку – заезд остановили красными флагами. Перед стартом Гран-при Азербайджана Ферстаппену разрешили заменить шины.

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Ранее из-за прокола шины в аварию попал пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл.

Он был единственным из гонщиком Гран-при Азербайджана, не менявшим шины.

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