Мексиканский гонщик Серхио Перес стал лучшим на Гран-при Азербайджана. Победа стала для него первой в составе «Ред Булла» и лишь второй в карьере.
Вторым приехал Себастьян Феттель из «Астон Мартин». Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли занял третье место. За 4 круга до финиша гонку остановили красными флагами из-за аварии Макса Ферстаппена. У болида пилота «Ред Булла» лопнула покрышка. На момент аварии голландец лидировал в гонке.
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Российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин финишировал 15-м и опередил Льюиса Хэмилтона – действующий чемпион мира из «Марседеса» шел вторым вслед за Ферстаппеном, но после рестарта вылетел за пределы трассы и в итоге не заехал даже в очки. Британец отстал от Мазепина на восемь десятых секунды и закончил гонку 16-м.
- В личном зачете лидирует Макс Ферстаппен, вторым идет Льюис Хэмилтон, третий – Ландо Норрис.
- В Кубке конструкторов первое место занимает «Ред Булл», на втором – «Марседес», замыкает тройку «Феррари».
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