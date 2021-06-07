Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин отметился грязным приемом против напарника по команде Мика Шумахера.

На финишной прямой Гран-при Азербайджана Шумахер готовился обогнать Мазепина, но российский пилот неожиданно свернул вправо и перекрыл дорогу немцу на скорости свыше 300 км/ч. Поступок Мазепина привел Шумахера в бешенство: «Что это за #####? Серьезно! Он хочет убить нас?», – прокричал Мик по командному радио.

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После гонки руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер подчеркнул, что конфликт улажен. «Очевидно, что на прямой была спорная ситуация. Но мы разрешили все споры. Произошло недопонимание, теперь все в порядке – мы двигаемся дальше», – приводит слова Штайнера Planet F1

Никита Мазепин финишировал 14-м и опередил действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

Несмотря на маневр Мазепина, Шумахер опередил напарника по «Хаасу» и закончил гонку 13-м – это его лучший результат в Формуле-1.

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