Пилот команды Haas Ромен Грожан чудом избежал серьезной травмы после того, как его автомобиль загорелся на Гран-при Бахрейна. Инцидент произошел на старте гонки, когда 34-летний гонщик развернулся, подрезал машину Даниила Квята и врезался в ограждение.