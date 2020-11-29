Пилот команды «Хаас» Ромен Грожан чудом избежал серьезной травмы после аварии на Гран-при Бахрейна. Инцидент произошел на старте гонки, когда 34-летний гонщик развернулся, подрезал машину Даниила Квята и врезался в ограждение.

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Машину мгновенно охватило пламя, и французский пилот выбрался из обломков. Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун рассказал, что спасло жизнь Грожана.

«Необходимо провести глубокий анализ случившегося. Огонь и разрушение барьеров вызвали опасения. Проблема с барьерами была классической много лет и обычно приводила к фатальным последствиям. Нет никаких сомнений, что гало спасло Ромену жизнь. Не думаю, что кто-то может сомневаться в необходимости гало. Эта система спасла жизнь», – цитирует Брауна Motorsport Week.

Гало -– дополнительная дуга безопасности. В болидах с открытыми колесами титановая дуга располагается вокруг головы гонщика и защищает от летящего массивного предмета. Машина Грожана разлетелась на две части и после пожара обуглилась.

Ромен отделался небольшими ожогами.

22 октября 34-летний пилот объявил, что после этого сезона он покинет «Хаас».

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