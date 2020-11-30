«Всем привет! Хочу сказать, что я в порядке. Ну, вроде как в порядке. Спасибо за ваши сообщения. Я не был сторонником «гало» (система безопасности – Eurosport.ru) несколько лет назад, но думаю, это лучшая вещь от «Формулы-1». Без нее я сейчас не мог бы с вами говорить. Спасибо всем, спасибо медицинскому персоналу. Надеюсь, скоро смогу вам писать о том, как идут дела», – сообщил Грожан.