Французский пилот Haas Ромен Грожан, болид которого загорелся во время Гран-при Бахрейна, рассказал о самочувствии. Спортсмен находится в больнице, у него сломаны ребра и сильно обожжены руки.
«Всем привет! Хочу сказать, что я в порядке. Ну, вроде как в порядке. Спасибо за ваши сообщения. Я не был сторонником «гало» (система безопасности – Eurosport.ru) несколько лет назад, но думаю, это лучшая вещь от «Формулы-1». Без нее я сейчас не мог бы с вами говорить. Спасибо всем, спасибо медицинскому персоналу. Надеюсь, скоро смогу вам писать о том, как идут дела», – сообщил Грожан.
Также в соцсетях появилось видео с обзором аварии. На нем видно, насколько чудовищной была ситуация, и как быстро среагировала служба безопасности автодрома.
- Грожан после этого сезона покинет Haas.
- За две гонки до конца сезона Ромен занимает 18-е место в общем зачете.