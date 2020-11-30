Французский пилот Haas Ромен Грожан, болид которого загорелся во время Гран-при Бахрейна, рассказал о самочувствии. Спортсмен находится в больнице, у него сломаны ребра и сильно обожжены руки.

«Всем привет! Хочу сказать, что я в порядке. Ну, вроде как в порядке. Спасибо за ваши сообщения. Я не был сторонником «гало» (система безопасности – Eurosport.ru) несколько лет назад, но думаю, это лучшая вещь от «Формулы-1». Без нее я сейчас не мог бы с вами говорить. Спасибо всем, спасибо медицинскому персоналу. Надеюсь, скоро смогу вам писать о том, как идут дела», – сообщил Грожан.

Гран-при Бахрейна
Страшная авария в «Формуле-1». У пилота сломаны ребра и ожоги рук
14 ЧАСОВ НАЗАД

Также в соцсетях появилось видео с обзором аварии. На нем видно, насколько чудовищной была ситуация, и как быстро среагировала служба безопасности автодрома.

  • Грожан после этого сезона покинет Haas.
  • За две гонки до конца сезона Ромен занимает 18-е место в общем зачете.

Читай новости Eurosport в Viber

Директор «Формулы-1» рассказал, что спасло жизнь Грожану

Гран-при Эмилии-Романьи
Хэмилтон выиграл Гран-при Эмилии-Романьи, Квят – четвертый
01/11/2020 В 16:07
Гран-при Германии
Пилот «Ф-1» потерял управление, вернул его и выдал поворот на 360 градусов, будто из видеоигры
23/07/2018 В 06:30