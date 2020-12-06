Пилот команды «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес победил на Гран-при Бахрейна. Это победа стала для него первой в карьере: ранее он становился 2-м в Малайзии (в 2012-м) и 3-м в Турции (в 2020-м).
Второе место завоевал гонщик «Рено» Эстебан Окон, тройку лучших замкнул партнер Переса по «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл. Даниил Квят из «Альфа Таури» закончил гонку седьмым.
Гран-при Бахрейна
Грожан записал видео из больницы после ужасной аварии
Гонка оказалась провальной для «Мерседеса»: Джордж Расселл, подменявший Льюиса Хэмилтона, лидировал большую часть гонки, но из-за прокола колеса финишировал лишь девятым. Валттери Боттас допустил несколько ошибок и остался восьмым.
- Гонку не завершили Николас Латифи («Уильямс»), Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Шарль Леклер («Феррари»).
Гран-при Бахрейна
Директор «Формулы-1» рассказал, что спасло жизнь Грожану
Гран-при Бахрейна
Страшная авария в «Формуле-1». У пилота сломаны ребра и ожоги рук