«Формула-1» проведет виртуальный этап Гран-при в Бахрейне.

Вместо реальных гонок, отмененных из-за коронавируса, состоится серия виртуальных заездов, которые будут носить исключительно развлекательный характер и никак не отразятся в общем зачете.

Первый виртуальный старт пройдет 22 марта вместо Гран-при Бахрейна – реальные гонщики и дальше будут участвовать в киберспортивных заездах до тех пор, пока не удастся вернуть соревнования на настоящие трассы.

«Феррари» заявила российского пилота SMP Racing и гоночной Академии «Феррари» Роберта Шварцмана. «Признаюсь, опыт в кибергонках у меня не такой большой, как у других спортсменов. Я люблю реальные гонки и стараюсь ездить на настоящих машинах, а на симуляторе учу трассы, тренируюсь. Поэтому наверняка мне будет достаточно тяжело, но попробовать все равно интересно. Посмотрим, что получится в воскресенье», – цитирует 20-летнего гонщика SMP Racing.

Из-за коронавируса были перенесены заезды в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Голландии, Испании. Гран-при Монако и Австралии отменены полностью.

Даниил Квят не примет участие в виртуальном заезде.

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