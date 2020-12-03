В интернете появилась 3D-реконструкция аварии пилота «Хааса» Ромена Грожана во время Гран-при Бахрейна.
Анимация выполнена в итальянской программе ChronoGP. На видео видно, что голову 34-летнего Грожана от столкновения с железным рельсом безопасности спасла система безопасности «гало».
«Гало» – дополнительная титановая дуга, которая расположена на болиде вокруг головы гонщика. Систему разработали после смертельной аварии пилота «Индикара» Джастина Уилсона и гибели Жюля Бьянки после Гран-при Японии. Некоторые гонщики и болельщики протестовали против внедрения «гало», так как нововведение эстетически портило внешний вид болида.
«Несколько лет назад я не поддерживал «гало», но, думаю, это лучшая вещь, которая появилась в «Формуле-1» – без нее я бы сейчас с вами не разговаривал», – сказал Грожан в видеообращении из больницы.
- Авария Грожана произошла на первом круге Гран-при Бахрейна. Гонщик провел в горящем болиде 27 секунд и сумел самостоятельно выбраться.
- Пилот получил ожоги кистей рук и пропустит следующую гонку.