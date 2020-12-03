«Гало» – дополнительная титановая дуга, которая расположена на болиде вокруг головы гонщика. Систему разработали после смертельной аварии пилота «Индикара» Джастина Уилсона и гибели Жюля Бьянки после Гран-при Японии. Некоторые гонщики и болельщики протестовали против внедрения «гало», так как нововведение эстетически портило внешний вид болида.

«Несколько лет назад я не поддерживал «гало», но, думаю, это лучшая вещь, которая появилась в «Формуле-1» – без нее я бы сейчас с вами не разговаривал», – сказал Грожан в видеообращении из больницы.