Пилот «Хааса» Ромен Грожан встретился с людьми, которые спасли ему жизнь после аварии на Гран-при Бахрейна.
29 ноября 34-летний гонщик попал в жуткую аварию на первом круге гонки. Он провел в горящем болиде почти полминуты и смог выбраться, потому что маршал с огнетушителем ненадолго сбил часть пламени. Затем маршалы и персонал медицинского автомобиля помогли ему покинуть опасную зону.
Bahrain Grand Prix
Детальная 3D-реконструкция аварии Грожана. Что спасло жизнь пилота?
«Спасибо за то, что спасли мне жизнь», – сказал Грожан во время встречи.
- Пилот получил ожоги кистей рук и пропустит следующую гонку. Некоторое время он провел в больнице.
- После завершения сезона-2020 Грожан закончит карьеру в «Формуле-1».
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