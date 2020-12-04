Пилот «Хааса» Ромен Грожан встретился с людьми, которые спасли ему жизнь после аварии на Гран-при Бахрейна.

29 ноября 34-летний гонщик попал в жуткую аварию на первом круге гонки. Он провел в горящем болиде почти полминуты и смог выбраться, потому что маршал с огнетушителем ненадолго сбил часть пламени. Затем маршалы и персонал медицинского автомобиля помогли ему покинуть опасную зону.

Bahrain Grand Prix Детальная 3D-реконструкция аварии Грожана. Что спасло жизнь пилота? ВЧЕРА В 11:09

«Спасибо за то, что спасли мне жизнь», – сказал Грожан во время встречи.

Пилот получил ожоги кистей рук и пропустит следующую гонку. Некоторое время он провел в больнице.

После завершения сезона-2020 Грожан закончит карьеру в «Формуле-1».

Гран-при Бахрейна Грожан записал видео из больницы после ужасной аварии 30/11/2020 В 08:45