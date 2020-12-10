Пилот «Хааса» Ромен Грожан показал последствия ожогов, полученных в аварии на Гран-при Бахрейна.
34-летний Грожан сильно обжег руки, и с правой уже сняли бинты. «Черт побери, меня так радует, что правая рука свободна от повязки. В течение всего дня я наношу много кремов, но приятно видеть ее в такой хорошей форме. Жду, когда восстановится левая», – подписал гонщик публикацию.
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- Авария Грожана произошла на первом круге Гран-при Бахрейна. Гонщик провел в горящем болиде 27 секунд и сумел самостоятельно выбраться.
- Пилот не выступит на заключительном этапе в Абу-Даби – таким образом, Гран-при Бахрейна было его последним стартом в «Формуле-1».
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