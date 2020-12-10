34-летний Грожан сильно обжег руки, и с правой уже сняли бинты. «Черт побери, меня так радует, что правая рука свободна от повязки. В течение всего дня я наношу много кремов, но приятно видеть ее в такой хорошей форме. Жду, когда восстановится левая», – подписал гонщик публикацию.