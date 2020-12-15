«Понадобится где-то три недели, чтобы прийти в норму. На этой неделе отправлюсь на операцию – у меня разрыв связки большого пальца левой руки. Придется обездвижить его на четыре-шесть недель.

Правая рука, я бы сказал, почти в порядке – разве что, в холод я испытываю болезненные ощущения. Каждый день – небольшая победа. Последствия аварии есть: когда я смотрю на свои руки, вижу, что в данный момент они не выглядят прекрасными. Но, честно говоря, это не так и важно по сравнению с тем, как все могло быть», – цитирует 34-летнего Грожана motorsport.nextgen-auto.com.