Экс-пилот «Формулы-1» Ромен Грожан перенесет операцию после аварии, произошедшей на Гран-при Бахрейна. Гонщик «Хааса» провел в огне около полуминуты и серьезно обжег кисти рук.
«Понадобится где-то три недели, чтобы прийти в норму. На этой неделе отправлюсь на операцию – у меня разрыв связки большого пальца левой руки. Придется обездвижить его на четыре-шесть недель.
Правая рука, я бы сказал, почти в порядке – разве что, в холод я испытываю болезненные ощущения. Каждый день – небольшая победа. Последствия аварии есть: когда я смотрю на свои руки, вижу, что в данный момент они не выглядят прекрасными. Но, честно говоря, это не так и важно по сравнению с тем, как все могло быть», – цитирует 34-летнего Грожана motorsport.nextgen-auto.com.
- Авария Грожана произошла на первом круге Гран-при Бахрейна. Гонщик провел в горящем болиде 27 секунд и сумел самостоятельно выбраться.
- Гонка стала для пилота последней в «Ф-1» – в 2021 году за «Хаас» будут выступать Никита Мазепин и Мик Шумахер.