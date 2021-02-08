Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон продлил контракт с «Мерседес». Хэмилтон подтвердил, что проведет следующий сезон в немецкой конюшне, при этом подчеркнул, что подписал соглашение лишь на один год.

«Очень рад, что начну девятый сезон с партнерами по «Мерседес». Наша команда достигла невероятных высот вместе, и мы с нетерпением ожидаем развития этого успеха. Постоянно стремимся к развитию на трассе и за ее пределами.

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Я также полон решимости продолжить тот путь, который мы начали. Хочу сделать автоспорт более разнообразным для будущих поколений, и я благодарен «Мерседесу» за поддержку моего призыва в решении этой проблемы.

С гордостью заявляю, что мы продолжим эти усилия в этом году и откроем фонд, посвященный разнообразию и вовлечению в наш вид спорта. Вдохновляюсь всем, что мы создали вместе, и не могу дождаться возвращения на трассу в марте», – заявил Хэмилтон в интервью пресс-службе немецкой команды.

36-летний британец выступает за «Мерседес» с 2013 года. Он завоевал семь чемпионских титулов, в том числе, никому не уступает статус сильнейшего гонщика в классе «Формула-1» на протяжении четырех последних сезонов.

В 2020 году Хэмилтон обошел Михаэля Шумахера по победам в «Ф-1». Также он сравнялся с «Красным бароном» по чемпионским титулам.

Сезон-2021 в «королевских гонках» стартует 28 марта на Гран-при Бахрейна.

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